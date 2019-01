Sparta dostala od Komety školení. Ale zlepšujeme se, tvrdí Kudrna | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 33:57. Pech Hosté: 05:22. Dočekal, 37:09. Dočekal, 43:26. Štencel, 46:02. M. Erat Sestavy Domácí: Machovský (J. Sedláček) – Blain, Kalina, Piskáček (A), Delisle, Tomáš Dvořák, Košťálek, de la Rose – Buchtele, Klimek, Forman – Klíma, P. Vrána (C), Kudrna – Jarůšek, Pech (A), Rousek – Smejkal, Sill, Beran. Hosté: Vejmelka (Dostál) – Baranka, O. Němec, Gulaši (A), Štencel, Barinka, Bartejs, D. Mikyska – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Plášek ml., Plekanec, M. Erat – Orsava, Hruška, Mallet – Dočekal, L. Čermák (C), Köhler. Rozhodčí Pražák, Hradil – Jelínek, Brejcha Stadion O2 arena Návštěva 13 413 diváků

Výsledek 1:4 vypadá jasně, herně jste ale obstáli. Souhlasíte?

„Hra nebyla špatná, ale někdy to tak je. Bylo to minimálně vyrovnané. Snažíme se, aby se náš projev zvednul. Dost věcí jsme si řekli, něco jsme změnili. Cítím, že cesta je správná, jde to k lepšímu.“

Čím to, že vám to po minulých povedených utkáních nepadalo?

„Minulé zápasy jsme dali po čtyřech gólech, teď jen jeden. To je bohužel málo. Každý zápas chceme mít co nejvíc střel, co nejvíc šancí. Dneska to bohužel nesedlo.“

Co říkáte tahu trenéra Kruppa, který 13 minut před koncem odvolal brankáře a vy jste rychle inkasovali čtvrtý, možná rozhodující gól?

„Šest na tři je dost vleká přesilovka. Měli jsme si dávat větší pozor na puk, abychom ho měli my na hokejce hned po buly. Oni to ale hned trefili. Nevyšlo nám to. Takovou situaci jsem ale asi v kariéře nezažil. Není to úplně běžné.“

Pokud byste Kometu porazili, dotáhli byste se na ni bodově a šli na šesté místo. Takhle je díra šestibodová. Mrzí to hodně?

„Mohli jsme se na ně dotáhnout. Ještě čtyři zápasy zpátky jsme od šestky byli ale daleko, teď jsme pořád na dostřel. Kol do konce je ještě hodně. Budeme se snažit, abychom soupeře doběhli a v šestce byli.“

Neblesklo vám hlavou tři roky staré play off? Brno jste přehrávali, ale vyhrávali jen oni.

„To play off se nám vždy v takových zápasech vrací, když se něco takového stane. Od té doby máme s Kometou ale pozitivní bilanci, takže bych tohle moc neřešil.“

Připadá mi, že se hra Sparta v posledních týdnech změnila. Už jen nenahazujete puky do pásma, ale jste schopní je tak zavážet, případně se přes obranu soupeře dostat kombinací. Čím to je?

„Každý tu mluví o nějakém nahazování. Nikdo ale puk nechce jen tak odhodit od sebe. Každý chce hrát s pukem a hledá tu nejlepší možnost, jak se do pásma dostat. Někdy je to nahození, jindy s pukem na holi. Nemáme nařízení, že musíme nahazovat. Je to na každém jednotlivci, v tomhle bych se nehrabal.“

