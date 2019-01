Extraligová bomba! Vrána jde do Třince, do Sparty míří Bukarts | iSport.cz

Že s jeho výkony v klubu nebyli dlouhodobě spokojení, není v hokejových kruzích žádným tajemstvím. Sparta si od Petra Vrány slibovala krom vůdcovství i kanadské body. Gólů však zkušený forvard od minulé sezony mnoho nedal. Jeho výkony byly jako houpačce. Ta by se teď měla zastavit, rozebrat a přestěhovat.

„Petr Vrána ve Spartě na vlastní žádost končí, sezonu by měl dohrát v Třinci,“ řekl ve středu večer deníku Sport nejmenovaný zdroj. Ve čtvrtek dopoledne se informace potvrdily. Odchod je vyústěním Vránovy nespokojenosti v klubu. Poslední kapkou mohla být tvrdá kritika šéfů.

Třiatřicetiletý útočník totiž neplnil roli prvního centra podle představ vedení. Minulý pátek se do něj a dalších zkušených borců ostře pustil sportovní manažer Michal Broš.

„Z projevu Vrány jsem zklamaný! Nelze mu vyčítat, že by se nesnažil, ale hráč jeho kalibru nemůže být spokojen s tím, že si na ledě udělá jenom to, co musí! Dostal se do fáze, kdy v obraně poctivě odmaká každé střídání, ale za ofenzívu jako by odpovědnost necítil. On musí být hnacím motorem, pravým kapitánem! Musí dělat svoje spoluhráče lepšími!“ zuřil Broš.

Sparta na trhu hráčů hledá elitního středního útočníka od startu aktuálního ročníku. Nikoho však zatím neulovila. Broš před ročníkem vložil naděje do Vrány. Ten do klubu přišel v roce 2016. A zářil. První rok odehrál skvěle, v bodování ligy byl třetí.

Druhá sezona už byla podstatně horší, manažer však věřil ve vzestup formy, který přišel jen z části. S 26 body v 37 utkáních nebylo vedení spokojeno. I když trenér Uwe Krupp stále dokola opakoval, jak je pro něj Vrána důležitý i bez extrémní bodové produkce. Hájil ho pro přínos v kabině, příkladný leadership.

Podle informací Sportu se Oceláři o služby hráče zajímali hned v prvních týdnech extraligy. Domluva se Spartou ale tehdy nedopadla. Teď si ale obě strany plácly. Opačným směrem pošle Třinec do Prahy kvalitní náhradu: lotyšského bombarďáka Robertse Bukartse.

Ten k Ocelářům přišel před touhle sezonou s ambicí navázat na tři povedené roky ve Zlíně, v nichž pokaždé atakovat hranici dvaceti branek. To se mu ale nepovedlo. V 33 zápasech se trefil jen pětkrát.

Ve Spartě doufají, že změna prostředí bude znamenat nalezení ztracené gólové mušky. Prakticky totéž si přejí i v Třinci směrem k Vránovi. Ten nebude mít v nabitém kádru hlavní roli, nebude se na něj spoléhat jako na TOHO, který má všechny táhnout. To by mu mohlo vyhovovat. Oproti tomu Bukarts do Prahy přichází s vidinou spasitelské úlohy.

„Průběžně zvažujeme různé možnosti posílení našeho kádru pro konec sezony a když se objevila možnost získat Robertse Bukartse, jehož sezona se v Třinci nevyvíjela podle představ klubu ani hráče, a Třinec projevil zájem o Petra Vránu, který byl u nás vlastně v totožné situaci, a navíc mu ve Spartě končila smlouva, rozhodli jsme se po dohodě s trenéry a Petrem samotným, že by to pro všechny mohla být zajímavá výměna,“ zdůvodnil obchod Broš.

„Roberts je pravák, kterého při zraněních Říčky a Černocha v útoku postrádáme, a hlavně hráč, který každoročně pravidelně boduje, na což doufáme, že naváže taky ve Spartě. Navíc smlouva s ním obsahuje možnost prodloužení i na sezonu 2019-2020. Petrovi tímto chceme poděkovat za práci, kterou v našem klubu za necelé tři sezóny odvedl, a přejeme mu hodně štěstí na jeho další štaci,“ dodal manažer Pražanů.

Premiéru v nových působištích si oba odbudou v neděli, kdy Sparta hostí Liberec a Třinec Mladou Boleslav.

Vrána ve Spartě 2016/17 50 zápasů 47 bodů (21+26) 2017/18 51 25 /7+18) 2018/19 37 26 (8+18)