Chystá se přestupová bomba? Vrána chce pryč ze Sparty, jedná s Třincem | iSport.cz

Že s jeho výkony v klubu nebyli dlouhodobě spokojení, není v hokejových kruzích žádným tajemstvím. Sparta si od Petra Vrány slibovala kromě vůdcovství i kanadské body. Gólů však zkušený forvard od minulé sezony mnoho nedal. Jeho výkony byly jako houpačce. Ta by se teď měla zastavit, rozebrat a přestěhovat.

„Petr Vrána je Spartě na vlastní žádost končí, sezonu by měl dohrát v Třinci,“ řekl ve středu večer deníku Sport nejmenovaný zdroj. Potvrdilo by to množící se spekulace, že Vrána v klubu nebyl v posledních týdnech zrovna nadšený. Poslední kapkou mohla být tvrdá kritika šéfů.

Třiatřicetiletý útočník totiž neplnil roli prvního centra podle představ vedení. Minulý pátek se do něj a dalších zkušených borců ostře pustil v rozhovoru pro Sport sportovní manažer Michal Broš.

„Z projevu Vrány jsem zklamaný! Nelze mu vyčítat, že by se nesnažil, ale hráč jeho kalibru nemůže být spokojen s tím, že si na ledě udělá jenom to, co musí! Dostal se do fáze, kdy v obraně poctivě odmaká každé střídání, ale za ofenzívu jako by odpovědnost necítil. On musí být hnacím motorem, pravým kapitánem! Musí dělat svoje spoluhráče lepšími!“ zuřil Broš.

Sparta na trhu hráčů hledá elitního středního útočníka od startu aktuálního ročníku. Nikoho však zatím neulovila. Broš před ročníkem vložil naděje do Vrány. Ten do klubu přišel v roce 2016. První sezonu odehrál skvěle, v bodování ligy byl třetí.

Druhá už byla podstatně horší, manažer však věřil ve vzestup formy, který přišel jen z části. S 26 body v 37 utkáních nebylo vedení spokojeno. I když trenér Uwe Krupp stále dokola opakoval, jak je pro něj Vrána důležitý i bez extrémní bodové produkce. Hájil ho pro přínos v kabině, příkladné vůdcovství.

Podle informací Sportu se Oceláři o služby hráče zajímali hned v prvních týdnech extraligy. Domluva se Spartou ale nedopadla. Dá se očekávat, že pokud se transfer potvrdí, dost nelibě ho ponesou fanoušci Vítkovic, jichž je Vrána odchovancem. Je však otázka, zda by jeho vysoký plat byl klub z Ostravy vůbec schopen pokrýt.

V Třinci jistě doufají, že tam najde ztracenou střeleckou slinu. V nabitém kádru nebude mít hlavní roli, nebude se na něj spoléhat na TOHO, který má všechny táhnout. To by mu mohlo vyhovovat. Už dnes by mohlo být o osudu Vrány definitivně jasno.

VRÁNA VE SPARTĚ sezona zápasy body 2016/17 50 47 (21+26) 2017/18 51 25 (7+18) 2018/19 37 26 (8+18)