Knot po výprasku od Ocelářů: Byla to křeč, mohli jsme dostat 0:8 | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 00:24. Dravecký, 05:17. Polanský, 46:22. Polanský, 58:23. Hrňa Sestavy Domácí: Peters (Stezka) – Trefný, Knot, Dietz, Valach, Jank, Buchtela, Blaha – Marjamäki, V. Růžička, T. Svoboda – Sklenář, Huml, J. Stránský – Chrpa, Vantuch, Duda – Koblasa, Raška, J. Havel. Hosté: Hrubec (L. Daneček) – M. Doudera, Krajíček, Roth, D. Musil, Matyáš, Galvinš – Martin Růžička, Marcinko, Dravecký – Hrňa, Polanský, Svačina – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski – Adámek, Cienciala. Rozhodčí Horák, Hejduk – Hynek, Polák Stadion ROCKNET ARÉNA Návštěva 2 722 diváků

Vnímal jste, že byl Třinec o několik tříd lepším týmem?

„Začalo to hned prvním střídáním, kdy jsme okamžitě dostali góla, za chvíli pak dalšího. Třinec to absolutně uklidnilo. Chvílemi jsme byli lepší, branku jsme ale nedali. Ve třetí třetině už to byla křeč, tam se nám nedařilo vůbec nic. Venku jsme schopní odehrát slušné utkání, číhat na brejky. Doma bychom chtěli hru víc tvořit a nejde nám to. Bohužel.“

Zvlášť, když od 24. vteřiny prohráváte.

„Přesně tak. Navíc s takovýmhle mančaftem. Když Třinec vede, hraje ještě lepší hokej než normálně. Nějaké šance jsme měli, já jsem jednu zahodil. Není ale možné, aby nám v prvním střídání jeli tři na jednoho. To se může stát jednou za dva zápasy. Byla to obrovská hrubka.“

Je to o to větší škoda, že jste vyhráli důležitý zápas s Karlovými Vary, ale pak jste ze dvou utkání odešli s nulou?

„Určitě. Mám pocit, že se vždycky k něčemu dotáhneme, nadechneme se, ale když máme udělat ten poslední krok, zase se nám to nepovede. Nějaké body jsme měli uhrát.“

Byla obrázkem zmaru více než minutu dlouhá přesilovka pět na tři, ve které jste nic pořádného nevymysleli?

„Je to samozřejmě špatně. Nevím, jestli to bylo vyloženě špatně sehrané, ale je fakt, že gólová šance tam nebyla žádná. Na konci nám už odskakovali puky, nebyli jsme schopní si přihrát na hokejku.“

Nebýt Justina Peterse v brance, mohl být pro vás výsledek zápasu ještě mnohem drsnější. Souhlasíte?

„Nebýt Justina, mohli jsme po první třetině prohrávat 0:8. Každý zápas nás drží, dává nám šanci myslet na body. O to víc mě štve, že my mu s tím vůbec nepomůžeme.“

Chomutov - Třinec: Hrubec dostal menší trest za přikrytí puku mimo brankoviště 720p 360p REKLAMA

Chomutov - Třinec: Skvělý zákrok! Hrňa měl na hokejce gól, Peters ho vychytal 720p 360p REKLAMA

Chomutov - Třinec: Piráti bez šance na body, Hrňa přidal další gól, 0:4 720p 360p REKLAMA