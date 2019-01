Hrubcův mix pocitů: Nadšení z příchodu Vrány, strach o vypnutého Krajíčka | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Chomutov - Třinec 0:4. Za hosty se dvakrát trefil Polanský, Hrubec udržel čisté konto VŠECHNA VIDEA ZDE

Po zhruba dvou měsících jste zapsal čisté konto, už čtvrté v sezoně. Jak těžce se rodilo?

„Všechny ty nuly jsou těžké, nejde říct, že byla nějaká vyloženě lehčí. Když na vás jde třicet střel, může se zdát, že je vydřená. Jindy máte 12 zásahů, to je pak hlavně o obětavosti spoluhráčů před váma, taky o štěstí. Zase je strašně cenná, protože je vzácná. Každé si vážím a děkuju klukům, že mi k ní pomohli. Na čísla ale vážně koukám až po sezoně. Kdybyste mi to neřekl, tak ani nevím, kolik nul mám. Nechci, ať mě statistiky svazují, chci chytat, jak já říkám, v neutrálu.“

Výhra znamená, že jste zase Liberci odskočili na prvním místě na rozdíl tří bodů. Co říká na dostihy o pohár Prezidenta?

„Je to fajn. Na druhou stranu to nijak zvlášť neprožíváme. Holubi se sčítají až po honu. Mám to stejně jako se svými statistikami, snažím se ani na tabulku vůbec nedívat. Zajímá mě až play off. Je samozřejmě dobré být nahoře a mít relativní klid. Celá základní část je ale jen o tom, získat dobré místo pro play off, začínat série doma. To se nám zatím daří.“

V utkání se zranil kapitán Lukáš Krajíček. S podezřením na otřes mozku ho odvezla sanitka do nemocnice. Jak jste nešťastný moment viděl?

„Máloco mě z mojí bubliny vyhodí, abych vůbec vyjel z brankoviště a něco dělal. Když jsem ale viděl svého kapitána a skvělého kamaráda, jak tam leží, nehýbe se a ani nemá otevřené oči… To jsem si říkal: ty jo, tady musí jít hokej stranou. Šlo o zdraví, zajímalo mě, jak na tom je. Měl dobře nakoupíno…“

Chomutov - Třinec: Krajíček nešťastně upadl a skončil v bezvědomí

Už před zápasem se zranil Vladimír Roth, nakonec jste dohrávali na pět obránců. Jak to bylo těžké?

„Je to samozřejmě zásah do sestavy, nepříjemnost. Máme ale zkušený tým, taky nějaké univerzální hráče. Třeba David Cienciala může hrát klidně v obraně. Kluci můžou zaskočit na jiný post, nedělá jim to problém. Snad teda jen za brankáře by to asi nezvládli.“

Jak se těšíte na posilu ze Sparty Petra Vránu?

„Ježiš, já z toho mám hroznou radost! Myslím, že je to trejd roku. Skvělá zpráva! V šatně jsme z toho všichni nadšení, že se to povedlo, ani jsme v to nevěřili. Myslím si, že nám hodně pomůže. Je to tvůrčí hráč, který může hrát s kýmkoli. Těším se na něj, rád ho poznám. Doteď jsme byli soupeři. Když jsme hráli proti Spartě, vždycky jsem si říkal: bacha, je tam Vrána. Musel jsem si na něj dávat pozor. Umí skvěle vystřelit, nebo naopak nahrát, když vy už v brance čekáte střelu. Je ho strašně těžké chytat. Jsem rád, že ho mám na své straně a góly už mi snad dávat nebude.“