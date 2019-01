Lenc vypnul Spartu. Body jsou super, ale výkon ideální nebyl, řekl | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Sparta - Liberec: Krenžolok prodloužil puk k Ordošovi, který se před odkrytou bránou nemýlil, 0:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak byste popsal svou rozhodující trefu?

„Perfektní střela od modré čáry, která byla zacloněná i sparťanskými beky. Já jsem to tam nějakým způsobem dotlačil. Je skvělé, že jsme tu vyhráli za tři body.“

Narovinu, zasloužili jste si je? Dvě třetiny vám Sparta skoro nic nedovolila.

„Určitě to nebyl výkon, jakým bychom se chtěli prezentovat. Podle mě je ale hlavně důležité, že jsme našli cestu k vítězství.“

Jak těžké pro vás bylo dostávat se přes obranný val domácích?

„Máte pravdu, že to byl val. Ale věděli jsme, co nás čeká. Rozebírali jsme si to na videu a věděli jsme o tom, jakým systémem hrají střední pásmo. I přesto, že jsme si to do detailů řekli, tak jsme hodně ztráceli puky na modré a červené čáře. Oni hrozili z protiútoků, bylo pro nás těžko to dobruslovat zpátky. Musíme se toho vyvarovat. Bylo to těžké, ale jsem rád, že jsme našli cestu a druhý gól jsme tam docpali.“

V posledních dvou zápasech jste dali jen tři góly. Nezačíná to dopředu trochu drhnout?

„To bych asi netvrdil. Teď je možná naše střelecká produktivita trošku v útlumu, ale sbíráme body a to je důležité.“

Na druhé straně je však obrovským pozitivem forma brankáře Romana Willa, který vás fantasticky drží. Souhlasíte?

„Určitě! Předvedl tady další fantastický výkon. Teď nás drží. Body, které sbíráme, jsou velkou měrou jen díky němu. Vážíme si toho. Na druhou stranu to nemusí trvat věčně, o Roman občas nemusí mít ideální den. V takovém případě za to musíme vzít my a dát góly. Jsem ale samozřejmě rád, že se mu daří. Snad to vydrží co nejdéle.“

Jak moc vás baví dostihy na čele tabulky, kde se každé kolo předbíháte s Třincem na prvním místě?

„Je to příjemné. Rozhodně jsme raději, že se střídáme nahoře, než na šestém a sedmém místě nebo třeba na desátém a jedenáctém fleku. Na druhou stranu to vůbec nic neznamená, my na tabulku nekoukáme. Je to pozitivní, ale pro nás je pořád důležitý každý zápas, do kterého vstupujeme, každý chceme vyhrát. Jestli nás to posune tam nebo tam, na to nehledíme. Až za námi bude 52 kol a furt budeme první, pak teprve můžeme začít něco slavit.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 36:16. Košťálek Hosté: 12:53. Ordoš, 56:15. Lenc Sestavy Domácí: Machovský (J. Sedláček) – Piskáček (C), Delisle, Kalina, Blain, Tomáš Dvořák, Košťálek, de la Rose – Forman (A), Pech (A), Roberts Bukarts – Buchtele, Klimek, Kudrna – Klíma, Smejkal, Rousek – Beran, Černoch, Kumstát. Hosté: Will (Schwarz) – Derner, Stříteský, Šmíd (A), T. Hanousek, Ševc, Doherty, Maier – Birner, L. Hudáček, Lenc – M. Kvapil, Filippi, Valský – L. Krenželok, P. Jelínek (C), Ordoš – J. Vlach, Redenbach, M. Zachar. Rozhodčí Jeřábek, Hodek – Špůr, Ondráček Stadion O2 Arena Návštěva 10445 diváků