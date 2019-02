Čiliaka lákal i Třinec, v Kometě je ale doma: Nejdu sem dělat rozbroje | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Kometa Brno - Třinec: Erat, Němec a Čiliak v hledišti! Trojice mistrů z minulé sezony sledovala domácí zápas Komety se Třincem VŠECHNA VIDEA ZDE

Kdy byl transfer dotažen?

„Včera, už jsem kvůli tomu ani nechytal. Mohl jsem, ale kvůli papírování s KHL jsem jen trpěl doma, jestli se to stihne. A povedlo se, všichni na tom makali, ať už Slovan, Brno, nebo agenti. Bylo to fakt na poslední chvíli.“

Takže někdy před půlnocí vám pípla zpráva, že to vyšlo?

„Ne, už dřív. Někdy kolem třetí nebo čtvrté odpoledne.“

Rýsovala se kromě Komety i jiná možnost?

„Něco tam bylo, ale já jsem se rozhodl, jak jsem se cítil. Snad jsem se rozhodl správně, jiné věci už jsem pak ani neřešil.“

Mluvilo se o nabídce Třince…

„Byl to klub, který je mi taky celkem blízký, takže... Ano, byl to Třinec. (usmívá se) Mám tam rodinu, Třinec mám celkem rád, jezdím tam často. Ale Kometa je Kometa, tady jsem doma.“

Splnilo angažmá v KHL vaše očekávání?

„Zkusil jsem to, určitě to bylo pro mě zase něco nového, jsem rád. Byl jsem skoro doma, na Slovensku, takže jsem nebyl někde odříznutý od světa. Budu na to vzpomínat v dobrém, škoda jen, jak sezona dopadla.“

Na co budete vzpomínat?

„Přijde mi, že je všechno taková show. V zápasech proti CSKA nebo Petrohradu byl už jen zážitek nastoupit proti těm hráčům. Když máte při přesilovce za bránou Dacjuka, který může vymyslet cokoliv, tak je fakt super pocit, že můžete hrát proti takovým hráčům.“

Jak jste domluvení s Kometou?

„Zatím do konce sezony, pak se budeme bavit, co dále. Uvidíme, jaké budou představy do budoucí sezony, nejsem ani proti tomu, že bych podepsal víceletý kontrakt, ale uvidíme, co bude po sezoně.“

Máte představu, kolik byste chtěl ve zbytku základní části odchytat utkání?

„Nevím, budeme to určitě řešit. Ale nejdu sem dělat rozbroje, přišel jsem pomoct Karlovi, Dostymu a všem ostatním, takže uvidíme, jaká bude situace.“

Tým se opět pohybuje okolo pátého místa, zatím má sezonu rozjetou stejně jako v předchozích dvou ročnících.

„Bylo by to ideální. Musíme se dostat do play off, pak je to úplně jiná soutěž.“

Zůstala vám výstroj, v níž jste chytal za Kometu v minulých sezonách?

„Výstroj mám ze Slovanu. A masku mám svoji, kterou jsem měl poslední dva roky a s níž jsme udělali dva tituly.“

Přidáte v ní třetí?

„Proto hrajeme, proto jsem přišel. Možnost tu je, přišel jsem do klubu, který má jen ty nejvyšší ambice. Chceme to tady všichni.“

