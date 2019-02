Už 143 minut neprůstřelný Will. Klidně se postavím na hlavu, říká | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 11:08. Valský Sestavy Domácí: Kacetl (Klouček) – Holland, Eklund, Schaus, Mikuš, Cardwell, Budík, J. Zdráhal – Hovorka, J. Kloz, Rolinek – Dušek, Ihnačák, Machala – L. Horký, Mandát, Perret – Koffer, Marosz, Poulíček. Hosté: Will (Schwarz) – Stříteský, Derner, T. Hanousek, Šmíd, Doherty, Kolmann, Maier – Lenc, L. Hudáček, Birner – Valský, Filippi, M. Kvapil – Ordoš, P. Jelínek, L. Krenželok – Lakatoš, Redenbach, J. Vlach. Rozhodčí Petružálek, Pešina – Kis, Rampír Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA Návštěva 7091 diváků

Těsná a vydřená výhra 1:0 v Pardubicích byla pro Willa druhým čistým kontem v řadě, ve středu uštknul plzeňské palbu (4:0). Gól nepustil už 143 minut. V neděli je další šance – doma Chomutov.

A na druhý den repre sraz v Praze. „Vážím si role náhradníka, je to pro mě čest,“ říká upřímně Will. Kdo ho zná, ví, že to přesně takhle myslí. „Kdybych měl jet do Prahy jen na tréninky a řekli mi, ať se stavím na hlavu, budu se stavět na hlavu,“ usmívá se. „Udělám všechno pro to, abych na takových akcích mohl být. Nesmírně si toho vážím. Jestli z toho budou jen tréninky nebo i ostrý zápas, to nevím, ale vím to, že když už tam budu, musím se ukázat v co nejlepším světle. Jsem opravdu vděčný…“

V Pardubicích to pro něj a jeho tým nebyla vůbec snadná písemka. Ačkoli hrál první s posledním a mezi oběma týmy zela Macocha 50 bodů.

„Já bych nerad takhle mluvil, že lídr hrál s posledním,“ kroutil se Will. „Soutěž je tak vyrovnaná, že každý může každého porazit. Já si vážím naší výhry, protože to byl extrémně těžký zápas,“ vykládal ještě zpocený. „S blížícím se závěrem základní části je každé utkání strašně náročné. Nejde se dívat na postavení v tabulce, my chceme vyhrát pokaždé a udělat pro to maximum. Neřešíme, kdo je druhý, sedmý, jedenáctý. Výhry si vážím, a že to bylo jenom 1:0, ukazuje na to, že i takový výsledek dokážeme uhrát.“

Stál za ní on, pomohly i tyčky, ale taky parťáci z obrany. „Nemůžu říci, že za ty nuly nejsem rád, samozřejmě jsem, ale jde o obraz celého týmu. Kdo se na náš hokej dívá, vidí kluky jako Jarda Vlach, kteří padají do střel, nasazují vlastní zdraví, zblokují bezpočet střel. Tím mi to hodně ulehčují. Hrajeme dobře v obraně a tohle je vyústění toho všeho,“ nevyzdvihuje sám sebe nad ostatní.

Pardubice v pátek večer opravdu příkladně makaly, Liberci stačily. Rozdíl udělal Will a přece jen větší kvalita v útoku Tygrů, byť i Kvapil a spol. se natrápili. Kdo ví, třeba jistou roli sehrálo lehčí podcenění ze severu. „V takových utkáních se ukrývá nebezpečí. Bývají to extrémně těžké zápasy, nám jde pochopitelně také o hodně, ale týmy ze spodku tabulky mají přece jen těžší pozici, než my. Pokud byste prohráli, každý bude říkat, že jsme soupeře podcenili. O to víc si musíme dívat pozor, aby tam naše určitá lehkovážnost nenastala. Máme výborný realizační tým, který dělá všechno pro to, abychom byli nachystaní. Čas na nějaké podcenění? Na to není prostor, to se může hodně rychle otočit proti vám,“ má zkušenosti Roman Will.

