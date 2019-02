Vondrka se trefil po dvou měsících: Cíl je desítka, krotí euforii | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:04. Žejdl, 37:21. Vondrka, 43:07. Kotvan Hosté: 28:36. R. Vlach, 32:47. Skuhravý Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Bernad, Pláněk, Kotvan, Kurka, Němeček, Kovačevič, Hrdinka – Skalický, Klepiš (A), Vondrka (C) – Pabiška, Žejdl, Šťastný – R. Zohorna, P. Musil, Látal – Flynn, T. Knotek, P. Kousal. Hosté: F. Novotný (Kuchař) – Plutnar, Šenkeřík, Sičák (A), M. Rohan, Kozák, Eminger, Podlipnik – T. Rachůnek, Gríger, Flek – J. Černý, R. Vlach, Šik – Lapšanský, Skuhravý (C), Gorčík – Stloukal, Balán (A), Křemen. Rozhodčí Šír, Sýkora – Lhotský, Zíka Stadion ŠKOENERGO aréna Návštěva 3 323 diváků

Trefil jste se téměř po dvou měsících. Velká úleva?

„Jo, jsem rád, že mi to tam padlo. Za poslední zápasy jsem měl spoustu šancí, nedal jsem do prázdných bran, tak jsem se to snažil nějak hodit za hlavu. Jsem hrozně rád, že mi to tam padlo a hlavně, že jsme vyhráli.“

Gólem jste potrestal faul Romana Vlacha vysokou holí. Chvilku jste se nezvedal z ledu, co se tam stalo?

„Chtěl mi nadzvednout hokejku, netrefil se a dal mi do nosu, přímo do chrupavky, až mi vytryskly slzy. Nepříjemný, ale nic se mi nestalo. To je hokej.“ (usměje se)

Jak jste viděl zápas? Začali jste výborně, pak tlak polevil.

„Zezačátku jsme hráli, co jsme chtěli, co jsme si nastolili. To fungovalo výborně, oni se k ničemu nedostali. No a pak jsme zase začali vymýšlet krávoviny, začali tahat puky, oni nám to občas vypíchli, měli šance. Výborně nám zachytal gólman.“

Ve druhé třetině jste přišli o vedení, zase jste museli dotahovat. Ukázala se síla týmu?

„Zaplaťpánbůh. Jsem hrozně rád, že jsme to srovnali a že třetím gólem je porazili. S nimi je to vždycky úporný, výborně bruslí, výborně brání. Nesmíte proti nim ztrácet puky okolo modré čáry nebo na kruhách, oni to hned otáčí a jsou hrozně rychlí v brejcích. To jsme si až na výpadky během zápasu jakžtakž pokryli.“

Je výhra o to cennější?

„Přesně. Je to urputný. Minule nás tady porazili 1:0… Jsem hrozně rád, je to takové ubojované vítězství.“

Vyhráli jste počtvrté v řadě, už se dotahujete na šestou Kometu. Je přímý postup do čtvrtfinále teď velké lákadlo?

„Cíl je furt desítka. To nechci nijak měnit, ani nikdo v týmu. Samozřejmě budeme hrát, abychom vyhrávali co nejvíce zápasů a do šestky se třeba i dostali. Nechci to nějak přeceňovat, i desítku bude těžký ubojovat, protože to je hrozně vyrovnaný.“

Zvedla se i produktivita, která Boleslavi dělala problém celou sezonu. Čím to?

„Sám nevím, asi jsme si začali víc věřit. Hlavně Žejdlík (Lukáš Žejdl) teď dává furt góly, David Šťastný taky. Tahle lajna hraje poslední zápasy výborně, drží tým, my se nějak přidáváme. To tak je, je to týmová hra. Jednou tahají ti, jednou tahají ti. Teď jsou to oni a díky bohu, že góly dávají.“

Velmi dobře si vedou i mladíci ve čtvrtém útoku. Musíte je držet hodně při zemi?

„Samozřejmě, občas to je vidět, ale oni nejsou hloupí. Ví, co si můžou dovolit. Občas si dovolí víc, než můžou a třeba to tam ztratí, tak se jim to musí říct. Myslím, že to je furt nějak v rámci mezí.“

