Prvoligové eso Kloz v Pardubicích: Že bych se bál baráže? Vůbec | iSport.cz

Co vás vlastně lákalo na tom, přijít do Pardubic? Budete zachraňovat soutěž, to nikdy nejsou moc hezké zážitky...

„Ale pořád je to extraliga, plus hrát za Pardubice, je čest. Jsou tady výborní fanoušci, chodí tady plno lidí, nádherné město, stadion, co víc si přát. A že bych se bál baráže? To určitě ne.“

Počkejte, vážně mají zvuk? Tenhle pohled bych čekal třeba pět let zpátky.

„Jasně, pořád to tak je. Jaký jiný zvuk by měly mít? Pořád to jsou Pardubice, tady je velká historie, tituly, tohle je stále velké jméno. V tomhle třeba problém vůbec nevidím.“

Stačil jste už zaznamenat, v čem se hokej v extralize a o patro níž zásadně liší?

„Třeba v taktice, v 1. lize na ni dbají víc hlavně u těch předních týmů. Jinak mi přijde, že se tam víc bruslí, víc lítá. Tady všichni vědí, kde jsou, jdou spolu dopředu i dozadu. V extralize se nestane, že by na vás třeba z ničeho nic šli dva hráči za branku. Každý si hlídá svého chlapa, jak jednoho uděláte, otevře se vám prostor, to je velký rozdíl.“

Můžete v Pardubicích fungovat i jako expert na týmy v 1. lize pro baráž?

„Už jsem si ji taky dvakrát zahrál, to je fakt. Ale nikdy z pozice extraligového týmu, který soutěž brání. Vždycky jsem byl v týmu, který se tlačí nahoru a to je trochu něco jiného. Uvidíme, jak to bude. Myslím, že máme výborný mančaft. Chtělo by to jen třeba vyhrát dvakrát v řadě, abychom se nakopli. Je to o hlavě, o ní je hokej v první řadě. Jakmile je dobrá hlava, jsou dobré i výkony. My ji musíme nastavit tak, že budeme vyhrávat.“

SESTŘIH: Pardubice - Liberec 0:1. Duel skoupý na góly skončil pro domácí další prohrou 720p 360p REKLAMA

Poslední čtyři sezony jste sbíral body v 1. lize ve velkém. Proč jste do extraligy přišel až teď v 31 letech? Spíš už to vypadalo, že jdete cestou Jaroslava Roubíka, král dole, netlačit se nahoru...

(usměje se) „Snažil jsem se hodně naučit právě od Jardy Roubíka, dělat, co on. Je výborný hokejista, vždycky jsem chtěl od dobrých hráčů kolem mě věci okoukat, to mi dost pomohlo. A proč jsem nešel do extraligy dřív? Asi mě nikdo nechtěl, nevím. (usměje se) Ne, na začátku kariéry jsem byl dost zraněný, asi to k tomu přispělo. Snad to teď napravím.“

Z premiéry za Pardubice proti Liberci tedy máte jaký dojem?

„Těšil jsem se, moc. A musím říct, že jsme odehráli dobré utkání, byť jsme prohráli, nastřelili jsme dvě tyče, měli slušné šance i v oslabení. Bohužel nám chyběl gól. Rozhodně jsme proti Liberci nebyli horší, ve druhé třetině jsme i docela tlačili. Jenže ten gól... Oni dali jeden, což pro nás není vůbec špatná vizitka. Ale my nedali žádný, to byl ten problém.“

A byl velký skok vletět hned na Liberec?

„První mančaft, já vím. (usměje se) Hrajou jak stroj, všichni dopředu, všichni dozadu. Ale z mého pohledu jsme na body měli určitě.“

Čekal jste, že hned dostanete prostor v první formaci?

„Ne, nečekal. Ale taky jsem doufal, že když sem jdu, tak se mnou trochu počítají a neberou mě sem, abych seděl. Jsem za to moc rád. Měl jsem výborné spoluhráče Tomáše Rolinka s Markem Hovorkou. Jen škoda, že jsem k tomu nepřispěl víc a nedali nějaký ten gól. Pár šancí tam bylo, pak ani ty přesilovky nebyly takové. Finální nahrávka tam chyběla, možná víc střel. Ale neodehráli jsme špatný zápas, zapracujeme ještě na tréninku. Nemáme se za co stydět.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 11:08. Valský Sestavy Domácí: Kacetl (Klouček) – Holland, Eklund, Schaus, Mikuš, Cardwell, Budík, J. Zdráhal – Hovorka, J. Kloz, Rolinek – Dušek, Ihnačák, Machala – L. Horký, Mandát, Perret – Koffer, Marosz, Poulíček. Hosté: Will (Schwarz) – Stříteský, Derner, T. Hanousek, Šmíd, Doherty, Kolmann, Maier – Lenc, L. Hudáček, Birner – Valský, Filippi, M. Kvapil – Ordoš, P. Jelínek, L. Krenželok – Lakatoš, Redenbach, J. Vlach. Rozhodčí Petružálek, Pešina – Kis, Rampír Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA Návštěva 7091 diváků