Velká změna! Skončí baráž o extraligu, padat i postupovat se bude přímo | iSport.cz

Výkonný výbor hokejového svazu dnes rozhodl o tom, že od příští sezony bude z extraligy přímo sestupovat nejhorší tým základní části do první ligy. Ruší se tak dosavadní model čtyřčlenné baráže, kterou hrály dva týmy z nejvyšší soutěže a finalisté play off první ligy. Do extraligy bude od sezony 2019/20 postupovat vítěz finále play off první ligy.