Přímo do extraligy? Jágr měl jiný návrh. Bonifikaci do baráže, říká | iSport.cz

Jste rád za větší šanci postupové šance pro Kladno od příští sezony? Pokud tedy nepostoupíte už nyní…

„Nevím moc, co k tomu mám říct. Je to rozhodnutí hokejového svazu, rozhodnutí Tomáše Krále… Ono je to složitější. My jsme měli jiný návrh, za Kladno jsme podali odlišnější variantu.“

Jakou?

„Osobně mi baráž nevadí, jenom bych ji upravil tak, aby se nezačínala s nulami na kontě. Dám příklad. Poslední tým extraligy a druhý tým první ligy ať jsou na začátku v tabulce na nule, ale předposlední celek extraligy a nejlepší prvoligový, ať dostanou například tříbodovou bonifikaci. Aby zkrátka byli trochu ohodnocení za předchozí o něco lepší výsledky. Tři body jsou příjemný start, ale zase to není nic, co by se nedalo dohnat. Atraktivnost baráže by to nepoškodilo.“

Jak vnímáte, že prolínací soutěž mezi extraligou a Chance ligou je výhodnější pro elitní celky, svým způsobem je druhá nejvyšší soutěž nyní uzavřená z obou stran.

„Na jednu stranu je pravda, že stávající baráž je trochu nevýhodná pro týmy z nižších soutěží. Těch důvodů je víc. Musíte držet stejný rozpočet jako extraligové týmy, musíte si projít vlastním play off, které vás unaví a pak když vám vyjde, teprve vás čeká to zásadní.“

Takové dvojí play off…

„Přesně tak. Kdežto extraligový mančaft se na baráž může dlouhodobě připravovat, vyzkoušíte si hráče, jdete do baráže čerství a odpočinutí. Možná jste jen ve větším stresu, protože soutěž musíte zachránit, zatímco prvoligové týmy „jen“ mohou postoupit. Ale baráž je pro prvoligové kluby složitější i vzhledem k další sezoně, neboť nevíte, jaké hráče máte podepisovat pro nový ročník, netušíte totiž, jakou ligu budete hrát, baráž trvá dlouho. Zase z ekonomického hlediska je prolínačka zajímavá soutěž, lidi na ni chodí, je tam velký prvek dramatičnosti. Dnešní první liga už není o tom, že se o špičku pere jeden, dva mančafty. Je tam čtyři, pět týmů s přibližně stejnou šancí jít do baráže. Ale říkám si, jak by to vypadalo, kdybychom dnes s Kladnem byli v situaci Pardubic a poslední tým sestupoval.“

Co myslíte?

„Nikdo by na nás nechodil. Protože byste věděl, že spadnete a nemůžete to nijak zachránit. V půlce prosince to můžete pomalu zabalit, akorát obehrávat mladší hráče. To je všechno. Uvidíme, jak to bude vypadat za rok, my se teď na Kladně soustředíme na stávající sezonu, rádi bychom postoupili už teď.“