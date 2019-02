Kouč Růžička v 900. zápase vyplenil Plzeň: Dva body? Nebuďme nenažraní | iSport.cz

Z V R P Skóre B

Svůj jubilejní zápas jste oslavil vítězstvím, což se v Chomutově často nestává. Čím jste na favorizované Indiány vyzráli?

„Přijeli s jedním cílem dobře bránit a pokusit se zbourat hru Plzně, která teď předvádí nejlepší hokej v extralize, a s Kovim (Jan Kovář) ještě hodně posílila. Dali jsme dva lehké góly, pak to domácí vrátili na 2:2, potom jsme opět dvakrát rychle skórovali a odskočili. Ubránili jsme oslabení, dokonce tři na čtyři v prodloužení, vychytal je náš brankář. Díky tomu si odvážíme dva body. Měli jsme to strašně těžké, přehrávali nás, ale bránili jsme dobře a chodili do rychlých protiútoků.“

Domácí z předchozích 15 utkání jen jednou nebodovali. Nemohli být už trochu přejedení?

„Měli bodovou sérii, věřil jsem, že musí přijít zápas, kdy taky můžou prohrát. A že to bude v tomhle zápase. Hráčům jsem dva dny tlačil do hlavy, snažil se je přesvědčit, že se může stát cokoli. Plzeň má vynikající mužstvo, hraje skvěle, ale je to hokej a v jednom zápase se může stát cokoli. My potřebujeme bodovat a jsem rád, že se to povedlo.“

Mohly být i tři, není to nakonec málo?

„Já vím, člověk by chtěl víc, ale nebuďme zase nenažraní. Kdyby nám někdo řekl, že vyhrajeme na nájezdy, brali bychom to všema deseti. Nemáme s Plzní moc dobrou bilanci, v minulé sezoně jsme ji neporazili, v téhle taky všechno prohráli. Doma jsme s nimi hráli výborný zápas, jenže na konci nám dali gól, na 2:3. Takže jsem rád, že se to povedlo aspoň tentokrát. Oni vždycky na naše góly odpověděli, bylo však důležité, že se povedlo pokaždé odskočit.“

Tohle byl váš 900. zápas v roli trenéra v základní části. Věděl jste o tom?

„Já to nesleduju. Jenom, když to někde vyjde, tak si to přečtu. Nevěděl jsem nic, ale utíká to… Už bych měl asi pomalu skončit.“ (směje se)

Vzpomenete si na vůbec první zápas?

„To bylo v roce 2000, někdy v říjnu. Prohráli jsme 1:2 ve Znojmě a další vyhráli 6:1 ve Vsetíně. Pak jsme z dvanáctého nebo třináctého místa uhráli play off.“

Na střídačce jste býval docela divočák. Sledujete sám na sobě, jak jste se změnil?

„Určitě to není jako ze začátku. Ty obrovské emoce se vyváží zkušenostmi, i když to ve vás kolikrát vře pořád. Semtam zařvu, ale už se víc kontroluju. Snažím se udržet, abych nebláznil.“

V kabině jste zůstal pořád stejný?

„Asi jo. Pro hodně kluků je to hodně nové, ale ti, co mě znají, tak to vědí a ty ostatní trošku uklidňují, což je taky dobré. Nicméně jsem pořád hodně náročný, na preciznost, dodržování taktických věcí. Pokud to hráči nedodržují, tak jsem docela nepříjemnej i na ty starší.“

Je pro vás důležité, že jich hodně dobře znáte?

„Ano. Přitáhl jsem si ty, které znám, kluky s vynikajícím charakterem, kteří hrabou, a o nichž vím, že neuhnou. To je pro trenéra strašně důležité, když má hráče, kterým věří.“

Kdysi se Slavií jste dlouho moc neprohrával. Jak teď koušete, že se pohybujete spíš dole?

„Člověk chce vyhrávat, bojovat v play off a poslední dvě sezony to najednou vypadá trošku jinak. Ale zase vás to obohatí o plno zkušeností, jak pracovat s hráči, s mužstvem. Dvě sezony jsme dole, není to jednoduché. Ale pro mě je v tomhle důležité zázemí. Hodně to řešíme se Standou Mikšovicem a taky pomáhá, že mám zázemí doma, rodinu. Všechny sezony, co byly, jsme většinou hráli play off, vždycky se nám podařilo dostat se třeba trošku výš. Teď je to složitější, ale zase nejsem ten, který by z něčeho utíkal. To v žádném případě nechci. Bojujeme, jak to jde, a myslím, že nemáme špatné mužstvo. Jde o to, že není taková pohoda, když se víc prohrává, než vyhrává.“

Chomutov taky není klub, který si může dovolit každého, musí vycházet z toho, na co má…

„Určitě. Bylo to vidět poslední dvě sezony, kdy nám celkem odcházeli hráči z prvních dvou lajn a nebyli nahrazeni. To si taky musíme říct na rovinu. Pro mě to ovšem představuje obrovskou výzvu. Hrajeme dole, ale bojujeme, abychom nejvyšší soutěž v Chomutově udrželi.“

Na desítku máte docela ztrátu. Takže tohle je vás hlavní cíl? Udržet se?

„Ano. Snažíme se nacpat co nejblíž ke Karlovým Varům a vyhnout se baráži. Pořád jedeme třinácté nebo čtrnácté místo, nikde jinde jsme ani nebyli. Takže uvidíme. Zapasů i s play out ještě zbývá docela dost.“

Podepsal se na dalším vývoji sezony Pirátů tragický začátek?

„Měli jsme špatný rozjezd a kluci to pak hrozně nosili v hlavách. Moc se povedlo, že jsme udělali Radka Dudu, ten to strašně zvedl.“

Mohly výkony ovlivnit problémy s penězi, které se objevily?

„Ono to bylo trochu i loni, přišlo to taky letos. Není to jednoduchá situace, hrozně těžko se o tom mluví, jsme v tom všichni. Netýká se to jen hráčů, ale celém realizačního týmu, trenérů. Jde o to, jakým směrem to půjde dál.“

V Chomutově jste podepsal dlouholetou smlouvu, která by měla trvat ještě šest let. Co ale zkusit něco jiného?

„Já nevím. Samozřejmě, pro mě je velkou otázkou, jaká bude budoucnost, jak to půjde dál. Dodržet kontrakt je jedna věc a druhá, jakým způsobem a kam se to posune. S majiteli jsme si řekli, že bychom do čtyř, pěti let bychom chtěli hrát o titul, jenže hrajeme pořád o sestup. Takže se ukáže.“

