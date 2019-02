ONLINE: Třinec vede nad Litvínovem už 3:0! Vítkovice - Chomutov 3:0 | iSport.cz

ONLINE | Poslední fáze tuhých bojů o play off pokračuje. Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy se utká Litvínov, který se usilovně rve o desítku s trápícím se Třincem. Oceláři prohráli již tři zápasy v řadě. Vítkovice prožívající podobnou krizi jako Slezané změří síly s Chomutovem, který by se v případě výhry dotáhl na 13. Karlovy Vary. Hradec Králové chce atakovat druhé místo tabulky, v cestě stojí brněnská Kometa s brankářem Markem Čiliakem. Vedoucí Liberec na svém ledě hostí Karlovy Vary. Poslední Pardubice se pouští do boje s Mladou Boleslaví. Sparta hraje o veledůležité body před svými fanoušky proti Olomouci. ONLINE přenosy zápasů sledujte na iSport.cz.