Výprask 1:9? Koukáte, kdy bude konec, a tlačíte čas, řekl Růžička | iSport.cz

Co se dá říct k takovému debaklu?

„Nepovedlo se nic. Bylo to hodně. Můžeme se bavit o tom, že Vítkovicím všechno padlo, že se jim dařilo. A my všechno špatně. Na druhou stranu, prohrát tady 2:3, tak máte taky nula bodů. A možná by to vadilo víc, než tenhle náklad. My se z toho musíme ponaučit a v pátek doma zabrat trochu jinak.“

První střídání přitom nenasvědčovala takovému debaklu...

„První střídání jsme tlačili, ale pak jsme druhé dostali gól, pak ve čtvrtém další... A už to napadalo. Byla už to pak trošku křeč. Oni cítili, že se na nás mohou chytit, začali hrát dobře, nahrávat, dávat si to. Nám naopak nic moc nešlo. Zápas hodně špatný z naší strany.“

SESTŘIH: Vítkovice - Chomutov 9:1. Debakl Pirátů řídil hattrickem Szturc 720p 360p REKLAMA

Když se to tak sype, co se člověku honí hlavou?

„Už jen koukáte, kdy bude konec, a tlačíte čas, aby to co nejdřív uteklo. Je to nepříjemný, ale je to sport. Člověk musí umět skousnout výhry a musí skousnout i prohry. Tak to je. Furt je to jenom sport, nejde o život. Ale samozřejmě to člověka strašně štve.“

V kabině to bylo po zápase hodně důrazné?

„No, tak důrazné. Samozřejmě jsme si řekli věci, co se musí do pátku změnit. Máme důležitý zápas. Skolily nás teď i různé chřipky a teploty, dost kluků je nemocných a zraněných, tak doufáme, že se jich pár dá dohromady a na pátek budou ready.“

Vítkovice - Chomutov: Olesz v přesilové hře tečoval puk za hostujícího gólmana, 9:0 720p 360p REKLAMA

Vítkovice - Chomutov: Szturc v samostatném úniku zkompletoval hattrick, 7:0 720p 360p REKLAMA

Vítkovice - Chomutov: Jakub Lev zvýšil vedení domácích na 3:0 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:26. Szturc, 03:16. Szturc, 03:42. Lev, 12:53. Schleiss, 26:46. Trška, 35:01. Tybor, 37:20. Szturc, 47:46. P. Zdráhal, 50:01. Olesz Hosté: 51:08. Tomica Sestavy Domácí: Dolejš (Piták) – Výtisk (A), Trška, Šidlík, Gregorc, D. Krenželok, Hrabal, Černý – Olesz (C), Lev, Dej – Schleiss, O. Roman, Tybor – D. Květoň, Poletín, Szturc (A) – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal. Hosté: Peters (4. Pavlát) – Trefný, Knot, L. Kovář, Buchtela, Dietz, Blaha, D. Zeman – Sklenář, V. Růžička (A), Duda – Tomica (C), Vantuch, Klhůfek – Koblasa, Raška I, J. Stránský – Marjamäki, Chlouba, J. Havel. Rozhodčí Šír, Kika – Lederer, Polák Stadion Ostravar aréna Návštěva 3 723 diváků