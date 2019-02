Kometa v první třetině bez střely. Chyběl nám Mueller, smutnil Holík | iSport.cz

V posledních pěti zápasech jste vstřelili šest gólů. Co je špatně?

„Pořád si říkáme, že se musíme tlačit do branky, to říká každý. Já nevím, jestli je to nešikovnost nebo… Prostě tu danou situaci vyřešit jinak. Je tam hodně dva na jednoho, máme hodně přečíslení, takže když z toho nepadne gól, tak se to dá řešit jinak. Ale v tu danou chvíli se nějak musíte rozhodnout, bohužel teď nám to tam nepadá.“

V první třetině jste proti Hradci nevystřelili na branku, přestože jste se do pásma dostali několikrát. Přehrávali jste akce?

„Buď přehrávali, nebo jsme netrefili branku, nebo Hradec dobře blokoval střely. Já přesně nevím, možná nějaký zákrok měl, možná ne. Každopádně těch střel bylo rozhodně málo.“

Ukázalo se, jak je tým závislý na Peteru Muellerovi, který chyběl kvůli nemoci?

„Samozřejmě, je to střelec, chybí nám. Nejvíc asi v přesilovce, ale šance jsme si vypracovali, bylo jich tam dost, mohli jsme klidně dát pět gólů. Problém byl v koncovce.“

Není nikdo, kdo by ho zastoupil?

„Já nevím, kdo by měl zastoupit Petera? To je těžké. Chyběl, je to střelec, v přesilovkách hraje celé dvě minuty. Narychlo jsme něco nacvičili, nějak jsme to poskládali, šance tam byly, ale nedali jsme je.“

Ukáže se teď, jak je tým trpělivý?

„Budeme doufat, že to přijde už v dalším zápase. Potřebujeme vyhrát další zápas, na ten se budeme připravovat. Doufám, že už to prolomíme, třeba nám tam spadne rychlý gól a už se to nějak prolomí. Do šancí se dostáváme, horší by bylo, kdybychom se do nich vůbec nedostávali. Šance jsou, my je jen musíme proměňovat.“

Má tenhle optimismus celý tým?

„Jo, my jsme si říkali v kabině, že nehrajeme špatně. Kdybychom hráli nějak extra špatně, tak by to možná dopadlo ještě hůř, ale my jsme fakt nedali góly, v tom vidím dneska největší problém, neproměnili jsme šance. Můžu říct, že kdybychom dali první gól, nebo kdybychom srovnali, tak zápas vypadá jinak, ale to je kdyby. Prostě jsme prohráli 0:3.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 10:50. Cingel, 11:52. Smoleňák, 53:50. Smoleňák Sestavy Domácí: Čiliak (Jekel) – Barinka, O. Němec (A), Gulaši, Z. Michálek, Štencel, Bartejs, Malec – Zaťovič (A), P. Holík, Mallet – Orsava, Hruška, M. Erat – Dočekal, L. Čermák (C), Vondráček – Plášek ml., Kusko, Köhler. Hosté: Maxwell (J. Pavelka) – Linhart (A), Zámorský, Cibulskis, Nedomlel, Rosandić, F. Pavlík, Graňák (C) – M. Chalupa, Koukal, Smoleňák – R. Pavlík, Cingel, Vincour – Miškář, Rákos (A), Vopelka – Dragoun, Kukumberg, Poppel. Rozhodčí Bejček, Hejduk – Klouček, Špringl Stadion DRFG arena Návštěva 7316 diváků