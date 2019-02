Šťastný jako ve Zlíně: Cítil jsem se hrozně. Ale už se to snad vrací | iSport.cz

Je hodně jiné hrát za Boleslav teď, když už nepřipomíná žádného trápícího se chudáka, než jaké to bylo v úvodu sezony?

„Je to obrovský rozdíl, začátek sezony jsme měli špatný. Věděli jsme, že mužstvo máme dobré, ale hokej byl od nás špatný. Bylo to těžké na psychiku, těžce se pak i trénuje. Teď je všechno daleko větší radost.“

A sledujete, jak nahnat Kometu a nacpat se ještě do první šestky?

„Kontrolujeme to kolem sebe, určitě. Víme, že máme Kometu docela blízko. Na druhou stranu, před zápasem v Pardubicích jsme měli jen tři body na desáté místo. Všechno je hodně vyrovnané, nemá cenu se dívat doleva, doprava, jen musíme dělat body. Pak uvidíme, jak všechno dopadne.“

Co pak s vámi dělá, když se dozvíte, že třeba gól Sparty těsně před koncem, po kterém jste prohráli 0:1, neměl platit? Neměli jste prohrát, minimálně bod měl být váš a kdo ví, o čem může jeden tenhle puntík na konci sezony rozhodovat...

„Zamrzí to. Ale už to bohužel vrátit nejde. Ukázalo se, že rozhodčí udělal chybu, ale my se z toho potřebovali spíš otřepat a nemyslet na to. Mohli jsme mít nějaké body. Ovšem není tam nic, už s tím nikdo nehne, takže jen nad tím musíme mávnout rukou.“

Vnímáte i vy sám, že se vrací nějaká pohoda, kterou jste měl minulou sezonu? Za Zlín jste nastřílel 14 gólů, dostal se do reprezentace, čekalo se, jak navážete...

„Doufám, že už to začíná být tam, kde by to mělo být. Jak se na začátku nedařilo týmu, sám jsem se cítil po psychické stránce hrozně. Štvalo mě to. Vím, že ode mě byla nějaká očekávání. Poslední dobou se to nějak vrací a jsem rád. Snad to bude gradovat a zvládnu být pro Boleslav platný ještě víc.“

Tu pohodu jsem viděl třeba před druhým boleslavským gólem. Schause jste poslal kličkou někam do stánku, věřil jste si hodně...

(usměje se) „Jo jo, musím říct, že je to velký rozdíl. Jakmile si začnete věřit, dovolíte si i věci, které bych na začátku sezony neudělal. Já na začátku neměl vlastně skoro ani puk.“

Třeba zafungovala magie pardubické arény. Právě tady jste hrál velký reprezentační turnaj, nastoupil jste na Českých hrách. Vybavujete si ještě ten zážitek?

„No jasně. Vzpomínám na to, pořád. Jednou se do reprezentace dostanete, ochutnáte ji a pak vás hrozně mrzí, když to najednou dál tak nejde. Minulá sezona mi vyšla a myslím, že jsem měl do národního týmu asi i trochu pootevřené dveře. Bohužel ale moje výkony neodpovídaly tomu, abych se tam zase podíval. To mě mrzelo hodně. Budu dělat všechno proto, abych si tam ještě zahrál.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:20. Eklund, 42:41. P. Sýkora Hosté: 17:35. Skalický, 29:36. Kovačevič, 39:50. R. Zohorna, 53:17. Šťastný, 58:53. Klepiš Sestavy Domácí: Kacetl (Klouček) – Porseland, Eklund, Schaus, Mikuš, Holland, Cardwell, J. Zdráhal – L. Horký, Mandát, Machala – Hovorka, Bubela, Rolinek – P. Sýkora, Ihnačák, Marosz – Koffer, Poulíček, Dušek. Hosté: J. Růžička (Krofta) – Pláněk, Bernad, Kurka, Kotvan, Kovačevič, Dlapa, Němeček – Vondrka, Klepiš, Skalický – Šťastný, Žejdl, Pabiška – Látal, P. Musil, R. Zohorna – P. Kousal, T. Knotek, Flynn. Rozhodčí Mrkva, Pražák – Bryška, Frodl Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA Návštěva 5588 diváků