Zachar řádil v Liberci: Trenér mi věří. Pešán si stěžoval i na kouče Varů | iSport.cz

Marku, co říct k utkání?

„Myslím, že to nebylo z naší strany úplně nejlepší. Důležité ale je, že jsme našli cestu k vítězství a to se také počítá.“

Pomohl vám první inkasovaný gól? Zdálo se, jako kdyby vás nakopl.

„Určitě to tak bylo. Po něm jsme se trochu probrali. K úvodu jsme si něco řekli a začali jsme do toho šlapat.“

Vyrovnával jste na 1:1 po pěkné individuální akci. Jak vypadala akce vaším pohledem?

„U mé branky šli Karlovarští střídat. Rozjel jsem se po křídle, udělal jsem kličku na střed a nakonec kotouč do branky po střele zapadl.“

Byl to váš nejlepší zápas za Bílé Tygry?

„Snažím se vždy hrát na sto procent. Vstřelený gól už je jenom bonus. Každopádně je to určitě nějaká odměna za vykonanou práci, jsem moc rád za šanci. Snažím se každý den dělat tréninky a zápasy na sto procent.“

Jak je těžké se prosadit v extralize po návratu ze zámoří?

„Je to těžké. Trenér mě sice znal, ale každý hráč začíná od nuly. I když mě viděl na mistrovství do dvaceti let, nehrálo to vůbec roli. Ohledně náročného programu extraligy a první ligy… Byl jsem zvyklý na zápasové tempo z Kanady, kde jsme hráli také hodně zápasů. Myslím, že už jsem v tom zaběhlý.“

Filip Pešán o Marku Zacharovi: „Mára je skromný, bojovný kluk, který chce hrát za Bílé Tygry. Má budoucnost a v zápase byl jedním z těch, kteří se dokázali vyrovnat rychlosti hostujících hráčů. Zaslouženě si připsal dva kanadské body.“

Kam vás starty v dospělém hokeji posunuly?

„Myslím, že nejvíc asi z hlediska důvěry. Trenér mi věří a já se snažím důvěru splácet jemu i celému týmu.“

Není ale přece jen náročnější hrát ve čtvrté pětce, která většinou nehraje ve stejném složení?

„Všichni se známe, není to zase až takový problém. Před zápasy si s Jardou Vlachem říkáme, abychom hlavně plnili naši roli – dodat energii týmu. A abychom bruslili a nedělali zbytečné chyby.“

Jak se vám zamlouval výkon šestnáctiletého Jana Bednáře v brance Karlových Varů?

„Chytal výborně. Je to budoucnost českého hokeje, klobouk dolů před ním.“

Filip Pešán o zápase: „S Karlovými Vary jsou zápasy jako přes kopírák. Soupeř je bruslivý, bojovný a organizovaný. Očekával jsem tempo nahoru dolů, ale bohužel byla hra hodně rozkouskovaná, čímž duel ztratil tempo. V hale tak bylo nejčastěji slyšet pískání sudích a urážky hostujícího trenéra. Kvalita zápasu byla špatná, zlaté tři body.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:58. M. Zachar, 13:27. L. Krenželok, 39:45. L. Hudáček Hosté: 04:14. Gríger Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Stříteský, Derner, T. Hanousek, Šmíd, Doherty, Ševc (A), Kolmann – Lenc, L. Hudáček, Birner – Ordoš (C), P. Jelínek, L. Krenželok – Lakatoš, Filippi, Valský – M. Zachar, Redenbach, J. Vlach. Hosté: Bednář (Kašpar) – Šenkeřík, Plutnar, Kozák, Eminger (C), M. Rohan, Podlipnik, Šafář (A) – Flek, Gríger (A), T. Rachůnek – Kohout, R. Vlach, J. Černý – Gorčík, T. Mikúš, Křemen – Šik, Kverka, Stloukal. Rozhodčí Hribik, Pavlovič – Jindra, Zíka Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 5 454 diváků