Olomoucký Hlaváč v 17 letech setnul Spartu. Snad to nebude drahé, smál se | iSport.cz

Čtvrtý zápas v lize, první gól. Proti Spartě a navíc vítězný. Jaké jsou první pocity?

„Je to úžasné! Pocity jsou výborné už jen proto, že jsme vyhráli. Tím, že jsem k tomu sám přispěl, je to ještě lepší.“

Jak byste gólovou situaci popsal?

„Na modré jsem dostal přihrávku a prostě jsem vystřelil. Před jejich gólmanem byla výborná clona. Neviděl a padlo to tam.“

Co vám stihli říct spoluhráči v kabině po utkání?

„Že výborný, že gratulujou k důležitému gólu.“

Už víte, kolik vás bude stát?

(smích) „Já doufám, že nic!“

No obvykle to pár tisícovek je. Nebudete si muset půjčit?

„Asi jo, nebo něco ukrást! (smích) Dělám si samozřejmě srandu. Zatím nevím, nikdo mi nic neříkal, tak uvidíme.“

Říkali jste si před zápasem, jak je důležité zápas zvládnout, že by vás výhra na Spartu dotáhla?

„Ano, říkali. Jsem rád, že se nám to povedlo. Věřím, že nám výsledek i výkon pomůže do závěru soutěže.“

Góly Domácí: 11:38. Sill Hosté: 03:37. Irgl, 22:55. Hlaváč, 32:52. Ostřížek Sestavy Domácí: J. Sedláček (Machovský) – Tomáš Dvořák, Košťálek, Piskáček (C), T. Voráček, Kalina, Blain, Delisle – Beran, Sill, Smejkal – Jarůšek, Klimek, Roberts Bukarts – Buchtele, Pech (A), Forman (A) – Kudrna, Klíma, Rousek. Hosté: Konrád (Lukáš) – Vyrůbalík (C), J. Galvas, Švrček, Dujsík, Ondrušek (A), Hlaváč – Ostřížek, J. Knotek (A), Jergl – Burian, Strapáč, Irgl – Laš, Skladaný, Mráz – J. Káňa, Handl, V. Tomeček. Rozhodčí Jeřábek, Hodek – Brejcha, Malý. Stadion O2 arena, Praha 9 (Libeň) Návštěva 6 481 diváků