Hlinka po návratu: Céčko? Stačí mi S. Deka je na týmu znát, hrajeme v křeči | iSport.cz

Jak jste se cítil po návratu do Sparty?

„Myslím si, že jsme hráli docela dobrej zápas. Nevím, jak to vypadalo shora, ale řekl bych, že dvě třetiny jsme byli lepší tým a zasloužili jsme si nějaké body. Bohužel jsme zase udělali nějaké chyby, u posledního gólu při střídání. Pak už si to Třinec pohlídal.“

Co se vám honilo hlavou, když jste před zápasem vyjel na led?

„Měl jsem co dělat, abych stíhal kvapík zápasu. Neměl jsem myšlenky na žádnou historii, co jsem tady kdy odehrál. Měl jsem co dělat sám se sebou.“

Váš útok hned při prvním střídání inkasoval. Co jste si v tu chvíli říkal?

„No, to moc nepomohlo. Byla to veliká nepříjemnost, hlavně pro mě, protože jsem chtěl začít zápas tak, abychom naše lajna hrála minimálně bez gólu. To, co člověk předvede navíc, tak je samozřejmě jenom bonus. Tohle byla nepříjemnost, která mě mrzí.“

Sparta - Třinec: Dravecký tečoval nahození od modré a poslal hosty do vedení, 0:1

Nechybělo vám na dresu céčko, se kterým jste byl ve Spartě zvyklý hrát?

„Ne, mně stačí to S.“ (usměje se)

Odehrál jste pár zápasů ve druhé lize za Vrchlabí. Jak jste se cítil v extralize?„Abych byl úplně upřímnej, tak půl zápasu jsem se necítil vůbec dobře, hodně jsem se rozkoukával. Možná jsem k tomu měl až zbytečný respekt. Potom jsem se začal cítit trošičku líp, myslím, že poslední třetina byla z mé strany určitě nejlepší, cítil jsem se relativně dobře. Rychlost a kvalita tady je samozřejmě daleko větší než ve Vrchlabí, čímž nechci nikoho shazovat. I ve Vrchlabí jsou hodně šikovní kluci, ale spíš tam je z mé strany deficit celého roku. Když hráč hraje měsíc, tak samozřejmě nemůže srovnat to, co kluci nahráli doteď. Herní výpadek je tam znát.“

Musel jste platit nějaké zápisné?

(směje se) „Samozřejmě asi něco přijde, ale to není otázka dneška.“

Ve třetí třetině jste se dostal do velké šance. Co chybělo tomu, aby to byl gól?

„Prováhal jsem to. Snažil jsem se ještě nahrávat tak, jak je mým, bohužel, blbým zvykem v těchto situacích. Vystřelil jsem až na poslední chvíli, kdy už se mi přihrávka zavřela. Šimon Hrubec už byl na střelu připravený, už byl proti mně vyjetý.“

Sparta - Třinec: Hlinka v dobré šanci Hrubce nepřekonal

Se Spartou se už měsíc připravujete. V jaké situaci se teď nachází?

„Je to samozřejmě trošku křeč. Malinko je vidět, že na týmu je deka a tíha zodpovědnosti. Je konec sezony, je potřeba to dotlačit do play off. Věřím tomu, že pak to z nás může spadnout a sezona se může obrátit.“

Poslední zápasy jste sledoval z tribuny. Byl to na ledě velký rozdíl?

„Nevím, to je samozřejmě úplně jiný pohled, ale jak už jsem říkal na začátku. Myslím si, že jsme hráli dobrý hokej a 40 minut jsme měli šance a nehráli jsme vůbec špatný zápas. Těžko srovnávat, když to člověk vidí shora a když s klukama sedí na střídačce. Je to úplně něco jiného, zespoda vypadá hokej úplně jinak.“

Co jste říkal na bojkot fanoušků, kteří na první třetinu opustili sektor a nefandili?

„Věděli jsme o tom, že to tak bude. Nedá se nic dělat. Musíme doufat, že nás diváci podpoří v dalších domácích zápasech. Samozřejmě to není o divácích, je to o nás. Když budeme hrát dobrej hokej, budeme vyhrávat, tak nás diváci určitě podpoří a budou za námi stát.“

Je už nějaká domluva, co s vámi teď bude dál?

„Vůbec nevím, to se ještě domluvíme. Je to vyloženě na trenérech. Jsem jako každý jiný hráč. Když budu v sestavě, tak nastoupím, když nebudu, tak budu normálně s mužstvem a jede se dál.“

Čím můžete Spartě prospět?

„Rád bych přispěl dobrým hokejem. (usměje se) Snažím se dělat to, co umím nejlíp. Chtěl bych pomoct v přesilovkách, tam bych teoreticky měl být platný. Tam by měla být moje největší role, jak to sám cítím. A samozřejmě i v produktivitě. V oslabeních moje největší síla nikdy nebyla.“

Příště to snad bude lepší, věří Hlinka. Jak hráči Sparty vnímali bojkot fanoušků?