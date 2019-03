Litvínov hraje o desítku. Hráči k tomu přistoupili famózně, chválil Šlégr | iSport.cz

Čekal jste, že to bude až tak dobré?

„Já jsem v to věřil, protože jak probíhaly tréninky, tak bylo vidět, že kluci mají obrovskou chuť, že systém, který jsme změnili, jim vyhovuje. Jenom jsem nevěděl, jestli to dovedou přenést do zápasu za takhle krátkou dobu. Měli jsme přece jen tři tréninky. Na začátku jsme sice tlačili, ale potom z nějaké bázlivosti udělali dvě chyby a hned z nich dostali góly. To moc nepomohlo, ale pak to z hráčů po první třetině spadlo a začali hrát hokej, jaký chceme. O přestávce mezi první a druhou částí jsme si řekli, že když u svojí hry zůstaneme, přinese to výsledek. Jsme rádi, že se to povedlo.“

Jak hodnotíte zápas celkově?

„Vždycky se hodnotí daleko líp, když se vyhraje, ale důležité je, že kluci ukázali, že chtějí, vědí, o co hrají. Byl to týmový výkon, i přesto, že jsme na začátku prohrávali, dokázali zůstat u toho, co jsme si řekli, že budeme dělat a otočili to ve svůj prospěch.“

Myslíte, že změna na střídačce hráče nakopla?

„Já nevím, jestli jsem ten důvod. Oni vědí, o co se hraje, nicméně vždycky, když jsem vlezl na střídačku nebo do kabiny, snažil jsem se ty kluky nějak motivovat, ale ono to opravdu není o mně, ale o těch hráčích. Přistoupili k tomu famózně od prvního do posledního hráče.“

Čím si vysvětlujete ten jiný přístup?

„My jsme změnili spoustu věcí, systémově překopali možná úplně všechno. Přesilovky jsme trénovali každý den a přenesli jsme to i do zápasu. To rozhodlo. Dali jsme dva góly, celou sezonu kromě začátku nám přesilovky nešly, sebevědomí do příštích zápasů to rozhodně pomůže.“

Kde se vzala v hráčích ta uvolněnost?

„Cítili, že to funguje, i v té první třetině poznali, že si dokážou vytvořit tlak, když za soupeřem půjdou. I soupeř takových kvalit může dělat chyby, ze kterých se dá těžit. U toho zůstali a ty góly z toho začaly padat.“

Dva góly dal Lukáš Kašpar, který v poslední době nebyl tolik vidět. Jaké dostal instrukce?

„Asi mu ten systém vyhovuje, bylo vidět, že hraje s obrovskou chutí, šancí měl ještě víc. Jsem jedině rád, že hráč takových kvalit v pravý moment zabral a to je důležité, že rozdíloví hráči v pravý moment odevzdají to, co mají.“

Byl to stěžejní zápas, nicméně Martin Hanzl odvolal za stavu 1:1 faul. Co jste tomu říkal?

„Myslím, že udělal úžasné gesto. To je fair play a já vím, jaké kluky mám v mužstvu. Proto mě to vůbec nepřekvapuje, takhle by k tomu měl pravděpodobně přistupovat každý. On to udělal a já jsem za to rád.“

Pro vás důležité body, ale závěr bude ještě těžký. Možná bude rozhodovat zápas se Spartou...

„Důležité bude, abychom zůstali u toho, co jsme předvedli tentokrát. U zodpovědného výkonu. My se nemůžeme ohlížet na tabulku, musíme se dívat na příští zápas a udělat všechno, abychom ho vyhráli. Na konci to sečteme a uvidíme, jestli se nám vůbec povede se tam dostat.“

