Famózní Kašík táhne Zlín do play off. My máme tým! hlásí po další výhře | iSport.cz

Váš zákrok lapačkou proti Tomáši Svobodovi je ozdobou sezony. Jak jste ho viděl?

„Vyplavalo to z ničeho nic. Náš hráč to promáchl. On (Svoboda) se rozhodl pro takovou ránu a musím říct, že mě to prostě trefilo do lapačky. Nešlo o to, že bych měl tak obrovský postřeh.“

V poslední vteřině měl stejný útočník opět velkou šanci. A vy jste ho znova vychytal.

„Když už mi to jednou narval do lapačky, byl jsem si jistý, že v ten moment nemůže dát gól. Jsem strašně rád za naše tři body. Nevím, jak hrál Litvínov.“

SESTŘIH: Zlín - Chomutov 2:1. Kašík čaroval, Ševci jsou blízko postupu do předkola 720p 360p REKLAMA

Vyhrál nad Libercem.

„Tak to mě popravdě docela mrzí. (úsměv) Máme prostě zápasy, které musíme zvládnout. Tento s Chomutovem byl jedním z nich. Musím říct, že to bylo těžší než jiné, které jsme vyhrát nemuseli. Kluci odvedli na ledě maximum. My máme tým. Stojíme si za tím jeden vedle druhého. Když někdo odpadne, zaskočí za něj jiný a vezme to za své. Jako hráči, kteří přišli z Chance ligy. Hrají skvěle. Vidím, jak se klukům daří a snad jim to vydrží nadále. Sebe hodnotit nechci.“

Čím jste urvali triumf nad Chomutovem?

„Klíčové bylo to, jak hráli kluci obětavě. Zdeňa Okál mi spadl do střely, pak se přidali další. Ty zápasy, o kterých jsme si řekli, že je musíme uhrát, kluci fakt parádně odmakali. Je radost se na to dívat. Jsem strašně rád, že přišlo přes čtyři tisíce lidí. To je celkem dost.“

Zlín - Chomutov: Prudkou střelou propálil Peterse Okál, 2:1 720p 360p REKLAMA

Zlín - Chomutov: Bleskově vyrovnal střelou k tyči Herman, 1:1 720p 360p REKLAMA

Zlín - Chomutov: Šikovnou tečí otevřel skóre Růžička, 0:1 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:58. Herman, 44:17. Okál Hosté: 16:34. Tomica Sestavy Domácí: Kašík (Štůrala) – Nosek (A), Freibergs, Řezníček, Gazda, Ferenc, Valenta, Padrnos – Dufek, Fořt (A), Kubiš (C) – Šlahař, Honejsek, Herman – Okál, P. Sedláček, E. Kulda – L. Krejčík, Popelka, Václavek. Hosté: Peters (Stezka) – Jank, Flemming, L. Kovář, Knot, Dietz, Blaha, Valach – Sklenář, V. Růžička (A), J. Stránský – Tomica (C), Raška I, Klhůfek – Koblasa, Vantuch, Duda – Marjamäki, Gut, T. Svoboda. Rozhodčí Hodek, Úlehla – Kajínek, Zavřel Stadion Zimní stadion Luďka Čajky Návštěva 4155 diváků