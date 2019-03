Dvě kola před koncem extraligy: Bitva o první místo, baráž není zcela jasná | iSport.cz

Bude to bitva až do úplného konce. Dvě utkání před koncem základní části extraligy stále není znám její vítěz. Nejblíže k triumfu a zisku Prezidentského poháru má momentálně Liberec. Bílí Tygři drží dvoubodový náskok před Třincem, který se po pěti výhrách v řadě dostal Severočechům znovu na dostřel. Zřejmě nejslibnější los mají do posledních duelů právě Oceláři. V úterý čeká Slezany zápas s předposledním Chomutovem a poslední kolo odehrají proti mladoboleslavským Bruslařům.

Výběr kouče Filipa Pešána čeká náročnější mise při uhájení prvního místa. Nejprve se Tygři doma střetnou s Vítkovicemi, které pořád zuby nechty bojují o návrat do elitní šestky. Základní části zakončí Liberec na ledě Sparty. V případě, že Oceláři zvládnou oba své zápasy, musí Bílí Tygři ze svých zbylých soupeřů vydrápat pět bodů.

Ve hře o Prezidentský pohár jsou teoreticky i přes nedělní porážku 1:2 s třineckým konkurentem stále plzeňští Indiáni. Západočechy čekají zápasy proti 11. Litvínovu a 12. Karlovým Varům. Plzeň má teoretickou šanci za předpokladu, že oba zápasy vyhraje za tři body a její soci závěr základní části nezvládnou.

Opravdu malou naději na prvenství také drží čtvrtý Hradec Králové, který by se dostal na špičku pouze v případě, že nikdo z prvních tří týmů nezíská ani bod a šest bodů by se dostalo pod Bílou věž. Za těchto okolností by Východočeši s 98 předčili Liberec díky lepší bilanci v sezoně.

Ostravané chtějí do šestky, proti jsou však Hanáci

Tato čtveřice týmů má každopádně naprosto jistou účast ve čtvrtfinále, navíc se startem na domácím ledě. O zbylá dvě místa zaručující přímý postup do play off se ještě poperou čtyři mužstva - Kometa, Olomouc, Vítkovice a Mladá Boleslav.

V nejvýhodnější pozici je úřadující mistr z Brna, kterému s 85 body stačí bod, aby si pohlídal elitní šestku. Hodně slibnou šanci mají rovněž Hanáci. Výběr trenéra Jana Tomajka drží na šesté příčce dva body před Ostravany. Tým, který vyhrál šest posledních zápasů v řadě, se naposledy utká doma se Zlínem a venku s Chomutovem.

Vítkovický výběr je v o něco horší situaci. Pokud se mužstvo z Ostravy chce vyhnout předkolu, musí porazit venku Liberec, doma zkrotit stále ještě dýchající Litvínov a věřit, že Olomouc prohraje alespoň jeden zápas. Výkonnost Hanáků a Vítkovic bude zcela určitě ještě zajímat Mladou Boleslav, která se může teoreticky probít na šesté místo.

Oba zmínění soupeři by ale museli zakončit základní část s nulou. Mladoboleslavský kouč Miloslav Hořava už je ale spíš smířený s účastí v předkole a tak ho s mužstvem patrně bude více zajímat co nejepší umístění, tedy sedmé místo.

Litvínov ještě žije, v play out půjde o hodně

Téměř jisté setrvání v desítce mají po 50. kole hráči Zlína a Sparty. Berani by byli ohrožení pouze v případě, že by nezískali ani bod a dařilo se Pražanům a jedenáctému Litvínovu. Sparťanům pro úplnou jistotu účasti v předkole stačí vybojovat jeden bod proti Kometě nebo Liberci. Velice vzdáleným cílem je play off právě pro Vervu. Po nedělní porážce 3:5 v Praze by Litvínovští museli oloupit Plzeň a Vítkovice o všechno a Sparta by nesměla bodovat.

Boje o udržení stoprocentně neminou Karlovy Vary, Chomutov a hlavně Pardubice. Nejhorší ztrátu (14 bodů), kvůli které se pravděpodobně podívají do baráže o extraligu, mají Východočeši. Obrovský deficit by mohlo Dynamo zmírnit ještě v posledních dvou utkáních základní části, kdy hraje s karlovarskou Energií a východočeským rivalem z Hradce.

O stále hodně důležité body budou v 51. a 52. kole hrát Piráti a Energie. Karlovy Vary totiž drží před Chomutovem "pouze" tříbodový náskok. Zvýšit ho mohou v úterním duelu s Pardubicemi a v závěrečném derby s Plzní. Předposlední Chomutov bude muset před play out bojovat s Třincem a Olomoucí. V následujícím play out však bude mít výběr Vladimíra Růžičky pořád velkou naději na přeskočení Karlových Varů a vyhnutí se baráži.

Program 51. a 52. kola Tipsport extraligy 51. kolo (úterý 5. 3.) 17.30 Kometa – Sparta 17.30 Litvínov – Plzeň 17.30 Liberec – Vítkovice 17.30 Karlovy Vary – Pardubice 17.30 Mountfield HK – Mladá Boleslav 17.30 Třinec – Chomutov 17.30 Olomouc - Zlín 52. kolo (pátek 8. 3.) 18.00 Pardubice – Mountfield HK 18.00 Plzeň – Karlovy Vary 18.00 Mladá Boleslav – Třinec 18.00 Zlín – Kometa 18.00 Vítkovice – Litvínov 18.00 Sparta – Liberec 18.00 Chomutov – Olomouc

