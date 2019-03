Koloucha těší přímý postup: Vítkovice mají lepší zázemí, my čtvrtfinále | iSport.cz

Plecharéna tak zažila hned dvojnásobnou euforii, protože výsledek souběžně hraného zápasu, který rozhodoval o šestém místu, se Mora dozvěděla až na ledové ploše při oslavách vlastního vítězství.

Jak jste to jako vítkovický odchovanec prožíval?

„Už před sezonou jsem v rozhovorech říkal, že nikde není napsáno, že přesto, jaké mají Vítkovice zázemí a celkově podmínky, neskončíme před nimi. Těší mě to, jsem za to rád.“

Takže jste šel do lepšího...

„Přesně tak!“ (směje se)

Je přímá účast v play off nad plán?

„Asi jo. Předsezonní cíl byl dostat se minimálně do předkola. Co je navíc, je jenom plus. Nemyslím si ale, že by to byla náhoda. Hrajeme jeden za druhého, proto jsme tam, kde jsme.“

V šestce. Teď už bude pohoda a klídek, ne?

„Určitě to vítáme, protože si budeme moct před čtvrtfinále odpočinout a vyléčit nějaké bolístky, které máme. Není jich málo. Z tohohle pohledu určitě dobře. A to, co nám tady po zápase vytvořili fanoušci za atmosféru, to bylo neuvěřitelné.“

Mimochodem, nehledal jste na ledě Zdeňka Okála, který vás v lednu poslal svým faulem do nemocnice?

„Nesoustředil jsem se na to. Kluci měli před zápasem nějaké narážky, ale nejsem ten typ, který by někoho hledal a mstil se. Satisfakcí byl spíš můj gól, který padl po teči. Na tréninku se snažím ty puky od beků trefovat, ale teď to bylo trochu štěstí. To k tomu ale patří a jsem za to rád.“

Góly Domácí: 19:31. Jergl, 25:12. Burian, 42:42. Kolouch Hosté: 44:22. Gazda Sestavy Domácí: Lukáš (Mokrý) – Škůrek, Vyrůbalík (C), Dujsík, Švrček, L. Rutar, Ondrušek (A) – Jergl, Kolouch, Ostřížek – Irgl, Strapáč, Burian – Holec, Skladaný, Laš – V. Tomeček, Mráz, J. Káňa – Handl. Hosté: Kašík (Štůrala) – Nosek, Freibergs, Řezníček, Gazda, Ferenc, Valenta, Padrnos – Dufek, Fořt, Kubiš – Šlahař, Honejsek, Herman – Okál, P. Sedláček, E. Kulda – L. Krejčík, Popelka, Václavek. Rozhodčí Šír, Bejček – Frodl, Rampír Stadion Zimní stadion Olomouc