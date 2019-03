Kapitán Graňák o trápení Hradce v koncovce: Efekt máme skoro nulový | iSport.cz

Zasekl se po vítězné šňůře hradecký stroj?

„To si zase nemyslím. Poslední zápas s Mladou Boleslaví byl nemastný, neslaný. Z naší strany neměl tempo, chyběla mu jiskra. Předtím to bylo ale jiné, v Liberci jsme odehráli slušný zápas, proti Plzni to taky nebylo úplně zlé... Ale čtvrtá prohra je opravdu dost, to si uvědomujeme. Play off už je velmi blízko.“

Střely máte, do pásma se dostáváte, silní hráči jako Radek Smoleňák nebo Tomáš Vincour se motají kolem branky. Ale stejně se poslední dobou strašně nadřete na vstřelený gól. Je to teď hlavní téma?

„Je to pravda. Do teď jsme měli skoro měsíc zápasy, že i když to nebylo z naší strany třeba úplně ideální, góly jsme dávali. Pak je všechno snazší. Teď tam je snaha, ale výsledek skoro nulový.“

Hraje velkou roli, že chybí střední útočníci Petr Koukal s Michalem Dragounem?

„O jejich kvalitě není potřeba polemizovat. Jsou to klíčoví hráči, zvládnou hodně minut, Petr Koukal stráví na ledě velkou porci času v přesilovkách, Michal je zase skvěle fyzicky připravený hráč, ve hře dozadu možná nejlepší v lize. Jsou to citelné ztráty. Ale kluci, kteří přišli místo nich, se taky neztratili. Ale ti dva toho mají odehraného strašně moc. Chybí nám.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Mladá Boleslav 1:2sn. Vítězství hostům vystřelil Bernad 720p 360p REKLAMA

A nepadl i proto tým dolů i mentálně?

„Celkem nám chybí pět hráčů, logicky by to tak být mohlo. Ale nechci znehodnocovat kluky, kteří jsou tu místo nich, makají, jedou naplno, hrají dobře. Když jsme ovšem kompletní, možná má náš tým větší imunitu k dlouhodobějším výkyvům. Ovšem neděje se to jenom nám, hráči vypadávají i našim soupeřům, nemá smysl nad tím přemýšlet. Tohle je věc, kterou momentálně moc nezměníme.“

Hradec se potřebuje chytit, dát góly. Získává najednou páteční derby v Pardubicích pro vás nový náboj?

„Byl by to důležitý zápas i tak. Naši fanoušci nás chodí podporovat celý rok, víme, že se v regionu tohle utkání vnímá jinak. Zkrátka, je tam hodně důvodů, proč potřebujeme v Pardubicích vyhrát.“

Nabízí se teorie, na kom jiném se rozstřílet než na posledním týmu extraligy...

„Svádí to k tomu, když se podíváte na tabulku. Ale tyhle zápasy jsou jiné, pro oba týmy. Přesvědčili jsme se o tom v prvním derby sezony u nás. Pardubice nám ve druhé třetině daly čtyři góly a v podstatě bylo po zápase, nakonec nám jich daly šest. Je potřeba být hodně ostražití. Jsou to specifická utkání. Ale hrozně zajímavá.“

Pokud nezískáte v posledním kole minimálně o bod víc než Plzeň, čeká vás ve čtvrtfinále Kometa. Budí tenhle kolos hrůzu?

„Hrůzu ne, ale respekt ano. Je to zkušené mužstvo, které poslední dvě sezony ukazovalo, že postavení v tabulce po základní části nemusí úplně vypovídat o tom, čeho je tým schopen. Je taky pravda, že nám se proti Kometě v sezoně dařilo... Jenže teď přijde ta tlustá čára, čtvrtfinále startuje skoro za dva týdny. Doufám, že se nám aspoň někteří z kluků, kteří nám chybí, dají dohromady. Pak už bude jen na trenérech, aby vybrali lidi, kteří půjdou do zápasu.“

Čas může hrát pro Hradec?

„Asi ano, měl by nám pomoci.“

Mountfield HK - Mladá Boleslav: Hosté si odváží dva body, vítězný gól vstřelil Bernad, 1:2 po nájezdech 720p 360p REKLAMA

Mountfield HK - Mladá Boleslav: Je vyrovnáno, za hosty se prosadil Musil, 1:1 720p 360p REKLAMA

Mountfield HK - Mladá Boleslav: První gól zápasu vstřelil Rákos, 1:0 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 33:22. Rákos Hosté: 47:52. P. Musil, . Bernad Sestavy Domácí: J. Pavelka (Maxwell) – Zámorský, Linhart (A), Nedomlel, Cibulskis, F. Pavlík, Graňák (C), Štindl – Smoleňák, Rákos (A), M. Chalupa – Vincour, Cingel, R. Pavlík – Vopelka, Kukumberg, Miškář – Paulovič, Nedvídek, J. Dvořák. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Pláněk (A), Bernad, Kurka, Němeček, Kovačevič, Kotvan, Dlapa – Vondrka (C), T. Knotek, Skalický – Šťastný, Žejdl (A), Pabiška – Látal, P. Musil, R. Zohorna – P. Kousal, Najman, Flynn. Rozhodčí Hribik, Pražák – Komárek, Špringl. Stadion ČPP Aréna Návštěva 4259 diváků