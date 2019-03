Trávníček oslavil 1000 zápasů i výhru: Pořád věříme, máme ještě šanci | iSport.cz

Naděje pořád žije, play off není ztraceno. Byl to nakonec povedený večer, co říkáte?

„Jo, jak pro mě, tak pro tým. Oslavilo se moje malé jubileum, ale hlavní je to vítězství, které nás ještě tak nějak nechává ve hře.“

Před zápasem jste měl na ledě maminku, manželku Veroniku a tři dcery. Jaké to bylo, navíc když vás obklopovalo pět žen?

„Aspoň vidíte, jak to vypadá u nás doma. (směje se) Je to pěkný pocit, i když na tyhle věci si moc nepotrpím. Ne, že bych z nich měl strach, ale spíš jsem měl před zápasem trošku obavu, jestli mě to nevytrhne ze soustředění. Ale ne, nakoplo nás to výborně.“

Než jste dali dva rychlé góly, vypadalo to, že jste byli ještě trošku zakřiknutí po minulém utkání na Spartě. Utkání se však zlomilo, jakmile padly branky. Čekali jste, že to proti Plzni nakonec tak dobře půjde?

„My jsme hlavně věděli, že jsou strašně nebezpeční, když se dostanou do vedení. Pak by pro nás bylo těžké je dohánět, možná proto vypadal začátek tak opatrně. Chtěli jsme si dát pozor na jejich první lajnu, která je hodně produktivní a skvělé pro nás, že nám padly během minuty dva góly, to nás trochu uklidnilo.“

Hodně vás podržel taky brankář Jaroslav Janus. Nemrzí aspoň trošku, že jste mu nepomohli k nule, kterou by si zasloužil?

„No, on by zas musel platit do kasy, takže jeho to asi tolik nemrzí (usměje se). Ale ty momenty, kdy se mohli dostat na dostřel, nebo vyrovnat, tutovky, které tam vyplavaly, ty Jaro pochytal. To nás nakoplo a pomohlo k tomu, že jsme potom ještě víc odskočili.“

Čekají vás Vítkovice. Půjdete do toho s čistou hlavu nebo spíš mírnou nervozitou?

„Máme dva dny, abychom se na to připravili. Pro nás je obrovská škoda, že jsme minule na Spartě nevydolovali vůbec nic. Ale teď přijde poslední kolo, máme ještě šanci se do play off dostat a neradi bychom si to sami zkazili.“

Bude věřit taky víc litvínovských fanoušků? Podle návštěvy v Litvínově to vypadalo, že někteří ztratili víru…

„Nevím, jak fanoušci, my ne. My jsme věděli, že si hrajeme o udržení naděje, a stejně to bude v pátek na zápase. Nespekulovat, odehrát to co nejlíp a potom se podívat, jak si vedli ostatní, a jak na tom jsme. Odvést dobrý výkon a pak se uvidí.“

Jste teprve třetím hráčem, který v extralize sehrál za jeden klub tisíc zápasů. Takže zbývá ještě taky předehnat Petra Lešku a Petra Kadlece, kteří to dokázali před vámi. Co myslíte?

„Nějakou sezonu tady snad ještě dám.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:31. Kašpar, 08:33. L. Doudera, 36:58. M. Hanzl, 47:26. Trončinský, 54:05. Strejček Hosté: 50:46. Eberle Sestavy Domácí: Janus (Petrásek) – Trončinský, Ščotka, L. Doudera, Strejček, Graborenko, Březák – Myšák, V. Hübl (A), F. Lukeš – Kašpar, J. Mikúš, Válek – Petružálek (A), M. Hanzl, Jícha – Jurčík, M. Havelka, Trávníček (C). Hosté: Frodl (Miltchakov) – Pulpán (A), Vráblík, Allen, Jones, Moravčík, L. Kaňák – Pour, Stach, Gulaš (C) – Kodýtek, Nedorost, Eberle – Kantner, Kracík, Indrák (A) – Kolda, Preisinger, D. Kindl. Rozhodčí Pešina, Úlehla – Hynek, Klouček Stadion ZS Ivana Hlinky Návštěva 3 879 diváků