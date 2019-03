Pech před Libercem: Chceme vyhrát! Hrát na remízu je ošidné | iSport.cz

Vybízí se to. Jednoznačně. Spartě i Liberci stačí v posledním kole základní části Tipsport extraligy ke kýženým pozicím jediný bod. Pražanům k jistotě postupu do předkola, Tygrům k zisku Prezidentského poháru. O nějaké domluvě ale podle Pecha nemůže být řeč. „Oni (Liberec) budou hrát taky naplno, budou chtít vyhrát Prezidentský pohár. Přijedou v nejsilnější sestavě, naladění, budou chtít zvítězit nebo urvat body. Těžký soupeř, těžký zápas,“ říká Pech.

Sparta už mohla být v klidu, kdyby minulý pátek zvládla domácí utkání s Karlovými Vary za tři body. Urvali jen dva za vítězství 4:3 po samostatných nájezdech. „Mrzí to, je to škoda. Měli jsme tam plno šancí i tutovky, ale nedali jsme je. Bohužel, pak jsme byli potrestaní. Vyhráli jsme alespoň za dva body. Těch bodů, které jsme poztráceli, bylo v sezoně strašně moc. Zápasů, které nás mrzí, je spousta,“ lituje 35letý útočník.

Pech však neskládá zbraně, stále věří, že sezona by ještě mohla dopadnout úspěchem. „Každý má v paměti, že v pátek je den D, kdy se rozhodne o sezoně. Doufáme, že postoupíme do desítky a pak můžeme pomýšlet někam výš. Máme jediný cíl – porazit Liberec nebo získat nějaké body. Co bude potom, to se uvidí.“