Žhavé poslední kolo extraligy: Liberci na trůn stačí bod, Gulaš (snad) králem | iSport.cz

Extraligový trůn už má jen dva možné kandidáty. Po včerejších zápasech je jisté, že na prvním místě v tabulce se umístí Liberec, nebo Třinec. Ve velké výhodě nadále zůstávají Bílí Tygři, kteří po skolení Vítkovic (3:1) stále drží nad Oceláři dvoubodový náskok. Slezané se šance nehodlají vzdát, museli by však v pátek venku obrat Mladou Boleslav o všechny body a doufat, že Severočeši nebudou loupit na Spartě.

K tomu, aby si mužstvo kouče Filipa Pešána převzalo trofej pro vítěze základní části totiž zbývá pro úplnou jistotu zisk jednoho bodu proti Pražanům. Tým v rudém dresu paradoxně také nutně potřebuje proti svému pátečnímu soupeři uhrát minimálně remízu, po výprasku 3:7 od Komety velice hořce promarnil upevnění desátého místa.

Pražskému klubu totiž na záda stále dýchá ještě nepokořený Litvínov, který sice ve vzájemném souboji prohrál 3:5, z této porážky se ale oklepal a díky skvělému vítězství 5:1 nad Plzní udržel naději na postup při životě. Pro sesazení Sparty z desátého místa musí Verva dobýt Vítkovice v základní hrací době a Pražané nesmí bodovat.

Vypadnout z míst pro předkolo play off by mohl ještě Zlín, který v pátek hraje doma s Kometou. Pokud by nezískal ani bod, Sparta by ho přeskočila a Litvínov tříbodovou výhrou dorovnal, na 11. místo by spadli právě Berani. Pokud by se všechny tři týmy srovnaly na 74 bodech, znovu by z toho vyšel nejhůře Zlín.

Plzeňští Indiáni jsou po překvapivém pětigólovém zkratu v Litvínově definitivně ze hry o první místo, ještě pořád ale nemají jisté ani třetí místo, po kterém se ztrátou "pouhých" dvou bodů pokukuje Hradec Králové. Pro udržení "bronzové" příčky musí Plzeň brát alespoň bod v derby s Karlovými Vary. Mountfield by pak s případným vítězstvím v bitvě s rivalem z Pardubic zůstal i tak na čtvrté příčce, jelikož má se Západočechy negativní bilanci.

Nyní už je ale zřejmé, že čtvrtý tým základní části čeká ve čtvrtfinále pikantní souboj s mistrovskou Kometou. Šampion z posledních dvou play off si totiž pojistil páté místo díky gólovým hodům proti Spartě. Na Brno se vzhledem k horší bilanci nemůže dotáhnout už ani Olomouc.

Hanáci však z toho ale jistě smutní nebudou. Po domácím vítězství 3:1 nad zlínskými Berany si zajistili přímý postup do play off ze šestého místa na úkor sedmých Vítkovic, které kvůli pádu 1:3 v Liberci již nemají šanci na šestku. Ostravané ale nemají jistou ani nejlepší výchozí pozici do předkola. Jediný bod pod nimi na ně čekají Bruslaři z Mladé Boleslavi. Vítkovické mužstvo tak musí doma porazit o desítku bojující Litvínov.

Devátý Zlín už výš nedosáhne ani v případě, že obere Kometu o všechny body. Vítězství nad úřadujícím mistrem by ale bylo pro Berany velmi cenné. Pokud by totiž Sparta porazila Liberec, i kdyby jen v prodloužení, po případné prohře s Brnem by mužstvo kouče Roberta Svobody spadlo na desáté místo.

Před 52. kolem je velice pravděpodobně znám vítěz kanadského bodování extraligy i král střelců. Na prvním místě je plzeňský tahoun Milan Gulaš, který v předposledním kole dosáhl 60 bodů. Kapitán Indiánů drží čtyřbodový náskok před Bílým Tygrem Markem Kvapilem.

V gólech je na tom Gulaš ještě lépe, jelikož má o šest tref víc než již zmíněný lídr Liberce a americký snajpr Peter Mueller z Komety. Zkušený Indián za gólové vedení vděčí hlavně svému výkonu z utkání se Zlínem, proti kterému si připsal pět branek.