Velký pátek! Zlín, Sparta a Litvínov sní o předkole. Co je ještě ve hře? | iSport.cz

Co je dnes v extralize ve hře? 1.) PREZIDENTSKÝ POHÁR

Kdo o něj hraje: Liberec 101 bodů, Třinec 99 bodů

Ještě před dvěma týdny to vypadalo, že o první místo si spolu s Libercem zahraje Janem Kovářem probuzená Plzeň. Fantastickou stíhací jízdou ale Škodovku vystrnadil Třinec, který vyhrál pět posledních duelů. Tygrům stačí k zisku poháru díky lepší vzájemné bilanci s Oceláři jediný bod. Slezané hrají na ledě Mladé Boleslavi, Tygři zase na Spartě. Aby slavil Třinec, musel by vyhrát v základní hrací době, Liberec by musel naopak v šedesáti minutách prohrát.

Vzájemná bilance: lépe je na tom Liberec (4:1, 3:5, 4:3, 5:2) 2.) TŘETÍ MÍSTO

Kdo o něj hraje: Plzeň 95 bodů, Mountfield 93 bodů

Na dálku si to o třetí místo rozdají Plzeň a Hradec. Na první pohled by se mohlo zdát, že nejde o tolik důležitý souboj. Opak je ale pravdou. Na čtvrtý tým konečné tabulky totiž čeká Kometa, na ten třetí pak Olomouc. Asi je jasné, komu by se Škoda i Mountfield spíše chtěly vyhnout. Oba ale čeká v posledním kole derby: Plzeň západočeské s Karlovými Vary a Hradec Králové východočeské s Pardubicemi. Situace je podobná jako v závodu o první místo, Plzni stačí díky lepší přímé bilanci bod.

Vzájemná bilance: lépe je na tom Plzeň (2:1n, 4:2, 4:0, 2:1) 3.) SEDMÉ MÍSTO

Kdo o něj hraje: Vítkovice 80 bodů, Mladá Boleslav 79 bodů

Je otázkou, jak se oba týmy k poslednímu kolu postaví. Vítkovice i Mladá Boleslav už mohou na šestku zapomenout, zároveň nemůžou klesnout níž než na osmé místo. Sérii předkola tak budou jistě začínat doma. Bruslaři by dnes museli získat o dva body víc než Ostravané, aby se před ně dostali. Oba mají soupeře, kterým „o něco“ jde. Vítkovice hostí Litvínov peroucí se o desítku, Boleslav pak Třinec lačnící po poháru.

Vzájemná bilance: lépe je na tom Mladá Boleslav (3:1, 3:2, 2:3, 1:4 – skóre 9:10) 4.) DVĚ MÍSTA V PŘEDKOLE

Kdo o ně hraje: Zlín 74 bodů, Sparta 73 bodů, Litvínov 71 bodů

Nejzamotanější hádanka se třemi proměnnými. Po 50. kole se zdálo, že je hotovo. Litvínov měl na desítku ztrátu pěti bodů a za dalšího soupeře rozjetou Plzeň. Té ale vystavil stopku a díky prohrám Zlína i Sparty se znovu vrátil do boje. Aby pod sebe na poslední chvíli Verva jednoho z nich stlačila, musí bezpodmínečně vyhrát za tři body ve Vítkovicích a pak čekat na klopýtnutí soupeřů. Spartě i Zlínu stačí k jistotě bod. Do Prahy přijede Liberec, k Beranům pak Kometa, která dost možná nepřiveze nejsilnější sestavu. Body ze vzájemných zápasů:

Sparta-Litvínov 9:3

Sparta-Zlín 6:6 (skóre 9:11)

Zlín-Litvínov 4:8 Minitabulka za vzájemných duelů při shodě na 74 bodech:

9. Sparta 15 bodů

10. Litvínov 11 bodů

11. Zlín 10 bodů

Toto kritérium bude rozhodovat, pokud by dnes Litvínov vyhrál za tři body, Sparta získala jeden bod a Zlín žádný. 5.) MÍSTO V LIZE MISTRŮ

Letos postupuje do CHL mistr a tři nejlepší týmy základní části. Plzeň a Mountfi eld si to tedy dnes na dálku rozdají o už teď jisté třetí postupové místo. Čtvrtý tým po základní části by do CHL šel v případě, že by držitel Prezidentského poháru (Liberec, či Třinec) vyhrál i play off. 6.) HRA O BARÁŽ

Zatímco dřív bylo o účastnících baráže kolikrát jasno už ke konci základní části, teď tomu tak není. Týmy na 11. až 14. místě čeká tzv. play out, v němž se bude v šesti utkáních hrát celkem o 18 bodů. Baráži se už jistě nevyhnou Pardubice, o druhého černého Petra si to ještě rozdají Karlovy Vary a Chomutov.

Hlavní pozornost směřuje na duel Sparty s Libercem, považovaný za klíč k tomu všemu. Jenže to je jako vrtět psem. Oba soupeři potřebují bod, aby dosáhli svého. Pražané k postupu, Bílí Tygři k vítězství v dlouhodobé soutěži. Ve zbývajících dvou utkáních už jednomu ze soupeřů o tolik nejde. Vítkovice si po vypadnutí ze šestky můžou během zápasu proti Litvínovu nejvýš tak na dálku vybírat soka pro předkolo. Zlín hostí Brno, které má víceméně jistou pátou příčku. I o to tady běží.

Berani nastřádali 74 bodů a s takovou cifrou zahučely do play out za posledních patnáct let jen tři týmy, naposledy Vítkovice v ročníku 2006/07. Je rovněž předpoklad, že kouč Libor Zábranský bude svoje modrokabátníky šetřit a nepostaví nejsilnější výběr. Jako když Kometa splnila nutnou povinnost v CHL.

Zlín věří v play off

Zlín tedy pořád drží bodový polštář, má nahráno. V tom je na tom líp než Sparta a Litvínov. Do hry se vrátí důležitý útočník Jiří Ondráček. Trenéři nemají pocit, že by poslední porážky v Olomouci a v Mladé Boleslavi s minimem vstřelených branek mužstvo mentálně srazily. „Kluci vědí, o co hrají. Když budou bojovat jako předchozí dva zápasy, i když to výsledkově a bodově nevyšlo, je největší předpoklad, že se to nyní podaří,“ usoudil trenér Robert Svoboda, jenž se vůbec nespoléhá na to, že Kometa dorazí bez největších opor.

Tohle téma je v kabině tabu. „Nevím, kdo chce hazardovat se svým jménem. Kolikrát vám chybí opory, nikdo vám nevěří a vy uspějete. V první sezoně nám říkali, že bez Bukartse a Holíka nemá cenu jezdit do Mladé Boleslavi, a my jsme tam vyhráli v prodloužení. Vůbec se tím nezaobíráme. Kometa má skvělé hráče a široký kádr. Respektujeme její sílu, ale soustředíme se na svůj výkon na hranici možností a věříme, že se nám to podaří,“ shrnul kouč Beranů. Derby má být opět vyprodané, motivace automaticky vytočená na maximum. Pro většinu ostatních je Zlín, ale taky Litvínov pořád do vyřazovacích sérií přijatelnější soupeř než nečitelná a všeho schopná Sparta. Pražany si nikdo nepřeje. Hostí Liberec a v minitabulce vzájemných soubojů mezi třemi uchazeči na předkolo mají nejlepší bilanci. K jistotě postupu jim stačí uhrát bod. Na druhou stranu, v domácím prostředí patří Sparta k nejhorším v lize.

„Těmi ztrátami jsme si to hodně pokazili, což nás mrzí, ale můžeme to ještě napravit,“ věří útočník Lukáš Pech. „Zápasů na psychiku, které jsme museli zvládnout, jsme měli spoustu. Tohle je další z nich. Potřebujeme bod, ale hrát na remízu je ošidné. Chceme vyhrát za tři body. Oni taky budou hrát naplno, budou chtít vyhrát Prezidentský pohár. Nemyslím, že se budou šetřit, do play off mají dost času. Máme v paměti, že nastává den D a my rozhodneme o sezoně. Když se udržíme v desítce, můžeme třeba pomýšlet i někam výš. Ale teď máme jediný cíl. Porazit Liberec nebo získat nějaké body.“

Litvínov nemá osud tak úplně ve vlastních rukou, hraje ve Vítkovicích. Verva s ostravským celkem v této sezoně neztratila ani bod, k postupu potřebuje opět vítězství. „Nechceme se ohlížet na soupeře, chceme se soustředit hlavně na sebe,“ připomněl šéf klubu a trenér Jiří Šlégr, který mužstvo koučoval už v předchozích třech utkáních.

Litvínov teď maká

Trápící se tým začal hrát jak vyměněný, doma spláchnul Liberec, v úterý Plzeň, mezitím však klopýtl na Spartě. Jinak mohl mít ještě lepší pozici. „Všechny tři poslední zápasy byly odmakané. Když u takového hokeje zůstaneme, myslím, že máme šanci s kýmkoliv. Je to opravdu hlavně o našem výkonu a přístupu. Já klukům věřím,“ uvedl Šlégr.

Zlín a Spartu dostali Krušnohorci pod tlak, zvedli hlavy a zabojovali. Pořád se můžou odlepit z jedenácté pozice a jednoho z rivalů sešlápnout pod sebe. Za určité konstelace to může být i v tabulce nejvýš postavený Zlín. Ten by musel být nulový s Brnem, základní mantra však zní: vyhrát, vyhrát, vyhrát. Do Ostravy vyrazili Litvínovští s denním předstihem, jsou nabuzení a zápas berou už jako play off .

„Pokud v něm chceme být, musíme hrát i play off hokej. A ten se snažíme hrát. Po Spartě nastalo obrovské zklamání, protože už to nemáme v našich rukách, ale soupeři, s nimiž o předkolo bojujeme, se taky dostali do nelehké situace. I oni musí uspět,“ shrnul litvínovský šéf.

