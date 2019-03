Vstup do extraligy byl z jejich strany špatný. Hokejisté Mladé Boleslavi ale začali v průběhu základní části soutěže stoupat tabulkou, díky čemuž nakonec neměli daleko k přímému postupu do play off. Musejí se spokojit s předkolem, ve kterém vyzvou zlínské Berany. Ti se naopak o udržení mezi nejlepší desítkou strachovali do posledního kola. První utkání série sledujte ONLINE na iSport.cz.