Růžička zničil Vítkovice dvěma góly: I Milan Nový měl tři místa, kam střílel | iSport.cz

Když naposledy hráli play off proti Vítkovicím, atakoval Martin Růžička extraligové rekordy. V mistrovské sezoně 2010/11 nasbíral v 18 zápasech play off 33 bodů (17+16). Útočil i na absolutní maximum Žigmunda Pálffyho z roku 1992, který za Trenčín nastřílel v play off 18 gólů. Vítkovice tehdy Oceláři potkali až ve finále. A nedali jim šanci.

Aktuální play off začali podobně. Byli jednoznačně lepší, byť je výsledek těsný. „Dobře jsme se na čtvrtfinále připravovali, máme první vítězství,“ těšilo Růžičku. „Věděli jsme, že mají výborného gólmana, který toho spoustu pochytá, hráli jsme svou hru, trpělivě. Měli jsme nějaké šance, ale nenechali jsme se rozhodit tím, že jsme góly nedali. Oni z šancí dva góly dali, proto jsme se ke konci možná strachovali, ale šli jsme si za výhrou.“

Růžička se dvakrát trefil ze svého oblíbeného místa. Z levého křídla zakončuje jako pravák z první. Když dostane přesný, rychlý pas a trefí, nemají brankáři moc šancí zasáhnout. Přesně takhle sázel branky v rekordních sezonách. Všichni to vědí, málokdo ubrání. I Bartošák v minulosti říkal, že Růžička dobře ví, kam pálit. „Tak...samozřejmě bych zhruba měl vědět, kam střílím,“ pousmál se třinecký střelec.

Faktem je, že jeho druhému (nakonec i vítěznému) gólu z přesilovky ve 49. minutě předcházel přehmat rozhodčích Laciny a Hodka. Pískali vysokou hůl Michala Poletína na obránce Vladimíra Rotha, ale toho ve skrumáži u hrazení trefila třinecká hokejka. „To vůbec nevím,“ zaskočilo Růžičku.

Přesnou palbu z první piluje na trénincích. „Není to jen o tom, že bych přišel na led a chtěl si zastřílet,“ popisoval nedávno. „Snažím se trefovat určité prostory a celý proces si zautomatizovat. Pamatuju si, co říkal Milan Nový. Že měl tři místa, kam střílel stabilně. O tom to je. Mám také pár míst, kam rád střílím. I když člověk musí někdy samozřejmě reagovat i na pohyb gólmana. Ale mají svoje hluchá místa a tam mířím. Potom už je jedno, jestli tam je nebo není brankář.“

Vítkovický Patrik Bartošák v první čtvrtfinále pochytal 41 třineckých střel. Že by to byl ovšem primárně souboj Ocelářů s Bartošákem, to Růžička odmítá. „Je to Třinec proti Vítkovicím a jinak bych to nebral. Šli jsme si trpělivě za tím vítězstvím, věděli jsme, že mají dobrého gólmana a nestresovali jsme se tím, že góly nepadají. Hráli jsme trpělivě. Tak, jak jsme si řekli. I tak se musíme podívat na video, co jsme udělali blbě. Je to jen první zápas.“

