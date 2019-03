Místo tataráku vývar. Salmonela mi vzala sedm kilo, říká Vantuch | iSport.cz

Jak se máte v Chomutově, jste už všichni relativně v pořádku?

„Nějakým způsobem jsme se poskládali a ve čtvrtek jsme skoro v kompletním stavu trénovali. Pravý test ale přijde teprve v pátek. Jsme zvědaví a napjatí, jak to dopadne. Přišla salmonela, dala nám zabrat, teď už s tím však nic nenaděláme, musíme se s tím sami poprat, jak nejlíp umíme. Je to za námi. Pravdou je, že si to budeme pamatovat do konce života…“

Asi nemáte zrovna chuť na tatarák, že?

„No, to nemám… Co víme, tak nebylo zkažené maso, ale problém byl prý ve vajíčkách. Teď už je to jedno. Tatarák si jinak dávám rád, ale teď nějakou dobu určitě ne.“

Ve středu byla, předpokládám, jiná svačina v kabině, než před týdnem, anebo jste ji kompletně zrušili?

„Měli jsme vývar…“ (usmívá se)

Radek Duda vyprávěl, že mu bezprostředně po nákaze nebylo v životě hůř. Jak jste na tom byl vy?

„Radek to popsal úplně přesně, na to fakt nepůjde zapomenout. To není ani do novin, kdybych měl popsat, jak to probíhalo. Tělo se s tím nějakým způsobem muselo vypořádat a vlastně pořád ještě vypořádává. My už to musíme vzít z té druhé stránky, aspoň nám dal trenér konečně volno od hokeje.“ (usmívá se)

Vladimír Růžička v nadsázce také říkal, že díky úbytku na váze budete rychlejší, že i Chomutov začne hrát rychlý hokej…

„Trenér to umí odlehčit. Uvidíme až v zápase, v plném nasazení. Sám jsem na to zvědavý. Zhubl jsem asi sedm kilo, pomalu to jde nahoru, ještě potřebuju nabrat asi čtyři kila do své obvyklé váhy.“

Kdy jste se poprvé od minulé středy ukázal na ledě?

„V úterý jsem to šel zlehka zkusit. Ale moc dobrý to nebylo, musel jsem si brzy orazit. Teď už je to lepší.“

Co vám radí doktor ohledně životosprávy?

„Nějaké konzultace samozřejmě proběhly, základem je být zodpovědný, je zapotřebí držet dietu, ale zase můžete jíst několikrát denně. Vlastně se teď stravuju jako naprostý profesionál.“

Česká vás těžkých dvanáct kol baráže, co od toho očekáváte?

„Je už toho docela dost. Sezona nebyla jednoduchá, různé okolní vlivy do ní zasahovaly. Ale jsme profesionálové, ovlivníme jen svůj výkon, na ten se musíme soustředit. Bude to hodně o osobní statečnosti jednotlivce ve všech utkáních. V tuhle chvíli nám nezbývá než jít krok za krokem. Musíme věřit, že budeme úspěšní a extraligu zachráníme. Cítíme zodpovědnost za fanoušky, za celou organizaci. To musíme mít ve svých hlavách.“

Pardubice znáte, ale co vás napadne, když se řekne Kladno a České Budějovice?

„Respektujeme sílu soupeřů. Kladno ohromně zvedli Tomáš Plekanec s Jardou Jágrem, Budějovice mi přijdou hodně týmové a houževnaté. Oba týmy dlouhodobě prokazovaly v první lize, že na postup mají.“

Vezmete si na starost Jaromíra Jágra?

„Já už ho na starost měl při poslední výluce v NHL (2012/13), to jsem hrál ještě za Liberec. A povedlo se mi ho ubránit.“

Tak teď by to mělo být jednodušší, když je o šest let starší.

(usmívá se) „Uvidíme. Jarda je náš hokejový bůh, všem hráčům je ctí být na jednom ledě s takovou legendou, zároveň jde ale tohle všechno stranou, nemůžeme se teď dívat doleva, doprava, jestli proti nám hraje Jarda nebo Karel.“

Někdy mám pocit, že si proti němu soupeři nedovolí tolik jako by si dovolili proti jiným. Třeba u mantinelu. Vy to můžete posoudit, je tam větší respekt a menší snaha Jágra tlouct?

„Jak říkám, přichází fáze sezony, kdy není čas řešit, koho máte kolem sebe, nota bene u mantinelu. Obecně platí, že nemůžete jen tak vystartovat proti nejlepšímu hráči soupeře, to se nedělá. Musíte umět projevit respekt. Na druhou stranu, u mantinelu nemůže být přehnaný respekt před žádným hráčem, to zkrátka nejde, bojujete za svoje barvy.“

Jaká je vůbec nálada v chomutovské kabině po tom všem?

„Určitě bojovná, odhodlaná, jsme pozitivní. Což je jenom dobře.“