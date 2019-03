Lubina po skalpu Kladna: Start baráže je důležitý. Věřím, že hráčům dodá klid | iSport.cz

Do baráže jste vstoupili nejlepším možným způsobem. Jak byste zhodnotil úvodní šestibodový víkend?

„Myslím si, že odpověď je úplně jasná. Jsme spokojení, ale není potřeba z toho dělat nějaké závěry. Zvládli jsme dvě utkání a dalších deset máme před sebou.“

Kladno jste přehráli 5:0. Upřímně, čekal jste něco víc od Rytířů?

„Viděl jsem jejich zápas s Chomutovem a samozřejmě nad tím člověk tak trochu přemýšlí. Nemyslím si, že by utkání v Chomutově bylo odehráno v nějakém extrémním tempu, takže jsem věděl, že Kladno nepoztrácelo potřebný síly. V prvním domácím utkání baráže je navíc vždycky euforie. My jsme se připravovali hlavně na začátek utkání. Kladno bylo prvních deset minut v mírném tlaku, mělo víc ze hry, ale takticky jsme to zvládli. Utkání jsme pak skládali minutu po minutě.“

Měli jste nějakou speciální přípravu na elitní útok s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem?

„Upřímně nijak speciálně jsme se na ně nepřipravovali. Vůbec to neberu nějak speciálně. Kladno beru jako Kladno, pro nás je důležitý, že jsme do baráže vstoupili dvěma výhrami."

Předpokládám však, že vaše sebevědomí po takovém nástupu nabralo na síle, viďte?

„Start baráže je vždycky důležitý. Věřím, že to dodá hráčům trošku vnitřního klidu a budeme se moct soustředit podstatně líp na nějaké taktické věci.“

Co byste řekl k výkonu brankáře Ondřeje Kacetla?

„Poprvé skoro nula, teď nula. Co k tomu dodat. Fakt výborný výkon. Budu se modlit, aby mu to vydrželo, co nejdéle.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 27:37. Hovorka, 28:39. Machala, 39:07. M. Kratochvil, 52:57. J. Kloz, 57:24. L. Horký Sestavy Domácí: Cikánek (Brízgala) – Nash, Zajíc, J. Říha, Kehar, P. Hořava, Lakos, Svedlund – Jágr (A), Plekanec, Redlich – Melka, Vampola (A), J. Strnad (C) – Jelínek, Machač, Zikmund – Kružík, T. Kaut, Kubík. Hosté: Kacetl (Klouček) – Holland, Eklund, Schaus, Mikuš, J. Zdráhal, Porseland – P. Sýkora (A), Ihnačák, M. Kratochvil – Hovorka, Mandát, Rolinek (C) – L. Horký, Poulíček (A), Machala – J. Kloz, Marosz, Perret – Bubela. Rozhodčí Pražák, Hodek – Jindra, Zíka Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 5 200 diváků