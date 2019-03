SESTŘIHY: Pardubice rozdrtily Kladno 5:0, Motor ČB uspěl v 8. sérii nájezdů | iSport.cz

Výhru posledního týmu extraligy zařídili brankami Marek Hovorka, Ondřej Machala, Matouš Kratochvil, Jan Kloz a Lukoš Horký, čisté konto udržel gólman Ondřej Kacetl.

Kladno měla v úvodní třetině navrch, ale neuspěli dvakrát Plekanec, Zikmund, Strnad ani Hořava. V polovině úvodní části Rytíři nevyužili ani dvě přesilové hry v rychlém sledu po Hollandových faulech. Dynamo sice Kladno v úvodním dějství mírně přestřílelo, ale do vyložených příležitostí se nedostávalo.

V 15. minutě byl po Jágrově přihrávce v dobré střelecké příležitosti Plekanec, ale z pozice mezi kruhy minul. Na přelomu první a druhé třetiny se Kladno ubránilo při Vampolově vyloučení, kdy nebezpečně pálil Hovorka.

V úvodu druhé třetiny odolali Rytíři i při Zajícově pobytu na trestné lavici, Horkého pokus se otřel o levou tyč Cikánkovy branky. Další možnost měl už při plném počtu hráčů na ledě Ihnacak. Na druhé straně dvakrát během jednoho střídaní neuspěl v šanci kapitán Kladna Strnad a na Kacetla nevyzrál ani Machač.

Ve 28. minutě už Dynamo svou třetí přesilovou hru v utkání využilo. Při Říhově trestu nabil Ihnacak mezi kruhy Hovorkovi, který se trefil přesně k pravé tyči.

Za 62 sekund hosté zvýšili. Při tlaku Rytířů neuspěl v šanci Jágr a z brejku předložil Horký puk před odkrytou branku Machalovi, jenž snadno skóroval. Kladno se snažilo odpovědět marně. Dynamo se ubránilo i při Eklundově trestu a 53 sekund před druhou pauzou upravil na 3:0 z dorážky po Sýkorově bekhendovém pokusu Kratochvil.

Dynamo si hlídalo vedení a Kladno se nadále nemohlo prosadit. Nejdříve přečkalo Plekancův pobyt na trestné lavici a při Mandátově trestu i Perretův únik v oslabení, který zlikvidoval Cikánek. Snížit mohl v pokračující výhodě Melka, ale Kacetlovi pomohla levá tyč.

Další příležitosti Kladna neproměnili Redlich a opět Melka. Dynamo se sice při vyloučeních Vampoly a Melky neprosadilo ve 34 vteřin trvající přesilovce pěti proti třem, ale klasickou výhodu už zužitkoval z dorážky Kloz. V 58. minutě ještě dovršil debakl Rytířů po individuální akci Horký.

Ohlasy trenérů:

David Čermák (Kladno): „Druhý zápas po sobě jsme nedali gól a takhle nemůžeme uspět. Na začátku jsme nějaké šance měli a neproměnili jsme je. Jak Pardubice využily první přesilovku a daly na 2:0, tak už to byla spíš taková křeč. Soupeř si to dobře pohlídal dozadu a byl už pak lepší. V Chomutově jsme měli ještě více šancí a byly ještě větší, ale gól jsme nedali. Dnes to pokračovalo. Musíme teď v úterý doma porazit České Budějovice.“

Ladislav Lubina (Pardubice): „Důležité bylo, že jsme přečkali úvodní nápor domácích. Zvládli jsme dobře takticky první třetinu, drželi jsme se plánu, jak utkání chceme vést. Musím hráčům poděkovat, že to splnili a zápas takto zvládli. Vstup do baráže je důležitý, od něj se pak odvíjí vnitřní klid hráčů a mužstva. Pro nás je to pozitivní, ale jsou za námi jen dva zápasy a před námi dalších deset. Nemá cenu z toho dělat žádné velké závěry, musíme pracovat pořád stejně dál.“

Motor po nájezdech ovládl přestřelku

Chomutovský gólman Peters dostal už ve třetí minutě trest za posunutí branky a Jihočeši přesně po 30 vteřinách využili přesilovku, když odkrytý prostor u pravé tyčky trefil Karabáček. Za dvě a půl minuty propukl jásot v Budvar aréně podruhé. Doktor z rohu přihrál na modrou čáru a střelu Přikryla úspěšně tečoval Čermák.

Poté, co Dančišin neproměnil sólo ve vlastním oslabení, využili přesilovku také hosté. Střelou z pravého kruhu se prosadil Stránský. Zakrátko navíc vyrovnal Klhůfek, jenž dorazil zblízka kotouč odražený od tyčky po střele Kováře. Vedení domácím vrátil bekhendem tísněný Endál, který pohotově reagoval na Pýchou vyslaný puk od modré čáry.

SESTŘIH: Motor České Budějovice - Chomutov 5:4sn. V osmé sérii nájezdů rozhodl Doležal 720p 360p REKLAMA

Piráti srovnali hned v úvodu druhé části. Sotva naskočil z trestné lavice Bradley, skóroval ze skrumáže Koblasa. Příležitost k obratu nevyužil Klhůfek, jehož sólo od modré čáry zastavil Kváča. Velmi dobrou pozici na protější straně měl Čermák. Z pravého kruhu ale mířil přesně jen do Petersovy lapačky.

Krátce po polovině základní hrací doby zabojoval před chomutovským brankovištěm Doktor a potřetí získal vedení pro Motor. Hosté si v této fázi počínali dost bohorovně a sklidili trest. Červenat se musel i Peters. Jenže zaváhali i domácí, jejichž těsný náskok smazal za necelé dvě minuty Huml střelou z pravé strany po přečíslení dvou na jednoho.

Na začátku opatrné třetí třetiny promarnili Českobudějovičtí přesilovku a potom oba týmy dlouhé minuty čekaly na chybu soupeře. Hosté těžili z extraligové rutiny, domácí občas zaváhali, ale nepostrádali sebevědomí. Blízko ke gólu byli v 55. minutě Gilbert s Novákem, ale nezakončili přečíslení ve dvou proti jednomu.

V prodloužení měl znovu obrovskou šanci Novák, před Petersem se ocitl také Kutlák, ale zápas dospěl až do nájezdů. V jejich osmé sérii rozhodl Doležal, když o kolo dříve svůj tým zachránil po vedoucím zásahu Koblasy, jenž uspěl jako vůbec první mezi všemi exekutory.

Ohlasy trenérů:

Václav Prospal (České Budějovice): „Měli jsme výborný vstup. Podařilo se nám odskočit, ale soupeř potrestal naše chyby a vrátil se do zápasu. Musíme ještě víc vyladit detaily, které rozhodují zápasy na vyšší úrovni. Třetí třetina neměla tempo, mnohem víc šťávy to mělo v prodloužení. Jsme rádi za extra bod navíc.“

Vladimír Růžička st. (Chomutov): „Začátek byl z naší strany špatný, Budějovice nás přehrávaly. Bylo dobré, že se nám podařilo srovnat do konce první třetiny. Druhá část byla vyrovnanější, třetí jsme se snažili rozkouskovat kratšími střídáními, protože jsme nevěděli, jak jsou na tom kluci se silami. Naštěstí to zvládli. Mrzí nás, že jsme nevyhráli na nájezdy, máme na to hráče.“

