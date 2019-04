Chomutovu se vzdaluje extraliga. Pokusíme se o zázrak, slíbil kouč | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:52. Koblasa Hosté: 04:33. Jágr, 48:35. Jágr, 59:59. J. Strnad Sestavy Domácí: Peters (Pavlát) – Jank, Flemming, Knot, Štich (A), Dietz, Blaha, L. Kovář – Koblasa (C), V. Růžička (A), Klhůfek – Tomica, Huml, J. Stránský – Sklenář, Šťovíček, Duda – Chrpa, Chlouba, T. Svoboda. Hosté: Cikánek (Brízgala) – J. Říha, Kehar, Nash (A), Zajíc, Lakos, P. Hořava – Jágr, Plekanec, Zikmund (A) – Redlich (C), Vampola, J. Strnad – Melka, Machač, Svedlund – Hajný, T. Kaut, Š. Bláha – Jelínek. Rozhodčí Jan Hribik, Adam Kika – Milan Kis, David Klouček Stadion ROCKNET ARÉNA Návštěva 5250 diváků

Jak jste viděl zápas s Kladnem?

„Uvědomovali jsme si důležitost zápasu s Kladnem. Chtěli jsme do něj vstoupit tím, že dáme první branku. Bohužel se nám to nepodařilo. Měli jsme přesilovku pět na tři, kterou jsme nesehráli vůbec dobře. Sice se nám podařilo srovnat, ale de facto celý zápas jsme tahali za kratší konec. Nebyli jsme schopní se udržet v útočným pásmu, na kotouči, nevytvořili jsme si žádnou extra šanci.“

Na druhé postupové místo ztrácíte osm bodů pět zápasů před koncem baráže. Záchrana se vám hodně vzdálila, stále však není ztracená. Co očekáváte od posledních bitev?

„Všichni umíme počítat. Zbývá pět zápasů do konce. Naše záchrana v extralize lítá někde ve vzduchu. V procentech máme pět až deset procent. Jakékoliv utkání, které od nynějška prohrajeme, se rovná tomu, že z extraligy prostě spadneme. Pořád je to ale hokej, může se v uvozovkách stát cokoliv. My to teď každopádně nemáme ve svých rukou, ale budeme bojovat do konce a pokusíme se o zázrak.“

Jágr po svém SUPER gólu: Ukázal jsem kritikům, jak jsem hrál před dvaceti lety 1080p 720p 360p REKLAMA

Jak těžké bude podle vás hráče motivovat?

„Bojujeme celou sezonu s tím, abychom hráče správně motivovali. Je to na takových vlnách. Už si ale myslím, že je to tak, jak to je. Kluci se snaží, všichni víme, o co hrajeme. Chceme pro Chomutov urvat extraligu za jakékoliv situace, ale v tuto chvíli se nám to zkrátka nedaří. Jsme z toho jednoznačně zklamaní, ale bohužel je to sport.“

Na situaci sice nehledíte, řekl byste však, že sehrála fatální roli pohroma v podobě hromadné otravy z jídla?

„Naše současné výkony jsou obrázkem celé sezony. O té nemoci, tedy salmonelóze, se toho už spoustu napsalo. Nemá cenu se k tomu vracet, nicméně to vliv na výkon hráčů má. Kdo někdy měl salmonelu, jistě ví, že léčba není otázka dvou tří dnů. Tím, že se zápasy baráže hrají tři dny v týdnu a jsou opravdu na krev, se hráči vymačkají.“

V čem myslíte, že mělo a stále má vaše mužstvo hlavní nedostatky?

„Po zápase v Kladně, který jsme sice prohráli 3:4, jsme měli pocit, že tým už pracuje a máme se od čeho odrazit. Bohužel se ale ukázalo, že naším velkým problémem jsou nevyužité přesilovky. Nemáme v uvozovkách rozdílového hráče, který by dokázal za stavu 1:1 rozhodnout. Předchozí sezony jsme se mohli opřít o Míšu Vondrku, nebo Romana Červenku, ale teď bohužel ne.“

Chomutov - Kladno: Au, tohle bolelo! Kehar schytal tvrdou ránu pukem do hlavy 720p 360p REKLAMA

Páteční zápas rozhodl v podstatě pouze Jaromír Jágr, který se postaral o oba góly. Při vstřelení druhé branky vám prosvištěl obranou jako za mlada v NHL. Jak jste situaci viděl?

„Osobně si myslím, že jsme udělali chybu. Byli jsme hrozně pasivní a zbytečně jsme nechali Jardu rozjet. On pak projel celé hřiště a v podstatě celé utkání rozhodl. Bohužel jsme utkání ztratili, ale to je hokej. Veškerý respekt vůči Jardovi. Na to kolik mu je let, pořád vidíte, jak se umí připravit do zápasu. Od začátku baráže ho pozoruju, je nažhavený. Nedá se říct nic jiného než klobouk dolů.“

Přitom jste si Jágra společně s Tomášem Plekancem snažili vždy co nejvíc hlídat…

„Snažíme se na ně dávat takové ty naše psy obranáře, kteří se jim pokouší co nejvíc znepříjemnit hru. Pořád to jsou dva výborní hráči. Jednoznačně to dokazují. Jsou asi tak moc geniální, že se nám je bohužel nedaří pokrýt.“

Chomutov - Kladno: Je hotovo! Strnad trefil prázdnou branku, Růžička naštvaně odešel do kabiny, 1:3 720p 360p REKLAMA