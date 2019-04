Jágr pálil jako zamlada v NHL. Druhý gól byl jak z 90. let, liboval si kouč | iSport.cz

Po utkání v Pardubicích, kde Kladno vyhrálo 4:1 především díky mladým Rytířům ze čtvrté lajny, Jaromír Jágr žertoval, že už se na duely svého týmu může už jen v klidu koukat. Kladenské spoluhráče a fanoušky by ale jistě mrzelo, kdyby v sestavě chyběl venku proti Pirátům. Klíčovou roli ve zřejmě nejdůležitější bitvě baráže totiž sehrál právě hrající majitel. Už v 5. minutě první třetiny rozjásal kotel hostů nekompromisní ranou z první, kterou veteránovi nabídl parťák Tomáš Plekanec.

Jágr však byl po svém třetím barážovém gólu nadále hladový. Po vyrovnávací brance Pirátů v závěru první třetiny se ve svých následujících minutách na hřišti (ice time natáhl na 18 minut a 37 vteřin) snažil překonat gólmana Justina Peterse ještě jednou. A povedlo se! V čase 48:35 se ujal kotouče a svým kritikům doslova vytřel zrak. Parádní krasojízdou se vyhnul celé chomutovské defenzivě a po ještě lepším zakončení se stal hrdinou zápasu.

Chomutov - Kladno: Úžasný Jágr! Prosmýkl se mezi protihráči a bekhendovou kličkou nedal Petersovi šanci, 1:2 720p 360p REKLAMA

„Snažil jsem se mladým lidem připomenout, jak jsem to dělal před dvaceti lety,“ řekl Jágr se zářivým úsměvem o svém sólu. Po povedeném duelu sice krotil vášně a ujišťoval, že mu není znovu dvacet let, ale pamětníci největší slávy české hokejové legendy, kteří viděli tento gól, v tu chvíli na ledě zřejmě nezahlédli skoro padesátiletého matadora, ale mladíka s dlouhou hřívou, který udivoval celé zámoří v dresu Pittsburgh Penguins. Už chyběl jen pověstný salut.

Nechybělo však málo a Jágr svůj fenomenální výkon proti Chomutovu zpečetil hattrickem. V poslední minutě třetí třetiny měl ostřílený Rytíř šanci zakončit do odkryté branky. Kotouč do prázdné však nedopravil. "Nechápu, jak jsem to nemohl dát. Ale nevadí," svěřil se štěstím zářící vousatý veterán.

Příjemný záblesk do minulosti vykouzlil úsměv na tváři trenérovi Rytířů Davidovi Čermákovi. „Byl to nádherný gól. Opravdu jako z devadesátých let,“ smál se kladenský kouč, který se nestačí divit tomu, jak se Jágr od konce základní části Chance ligy až doposud neustále zlepšuje. Krásná trefa svého svěřence a zároveň zaměstnavatele těšila Čermáka o to víc, že Kladnu přinesla osmibodový náskok na druhém místě tabulky baráže a přiblížila Rytíře blíže k vysněnému postupu.

Před výkonem nestárnoucího Kladeňáka s číslem 68 smekl i Jan Šťastný, jeden z koučů poražených Pirátů. „Jardovi patří veškerý respekt. Na to, kolik mu je let, pořád vidíte, jak se umí připravit do zápasu a být přínosem pro tým. Od začátku baráže ho pozoruji, je neskutečně nažhavený. Při jeho druhém gólu jsme udělali tu chybu, že jsme byli až příliš pasivní a nechali ho rozjet,“ řekl asistent trenéra Vladimíra Růžičky po zápase, který zřejmě s velkou pravděpodobností rozhodl o osudu Chomutova v bojích o elitu.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:52. Koblasa Hosté: 04:33. Jágr, 48:35. Jágr, 59:59. J. Strnad Sestavy Domácí: Peters (Pavlát) – Jank, Flemming, Knot, Štich (A), Dietz, Blaha, L. Kovář – Koblasa (C), V. Růžička (A), Klhůfek – Tomica, Huml, J. Stránský – Sklenář, Šťovíček, Duda – Chrpa, Chlouba, T. Svoboda. Hosté: Cikánek (Brízgala) – J. Říha, Kehar, Nash (A), Zajíc, Lakos, P. Hořava – Jágr, Plekanec, Zikmund (A) – Redlich (C), Vampola, J. Strnad – Melka, Machač, Svedlund – Hajný, T. Kaut, Š. Bláha – Jelínek. Rozhodčí Jan Hribik, Adam Kika – Milan Kis, David Klouček Stadion ROCKNET ARÉNA Návštěva 5250 diváků