Po bombě pukem krvácí a špatně vidí. Kolaps Kladna viděl s novináři | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:10. Zikmund, 07:34. Jágr, 20:42. J. Strnad Hosté: 01:54. Poulíček, 42:20. Poulíček, 55:14. Marosz, 58:14. Hovorka, 59:20. Hovorka Sestavy Domácí: Cikánek (Brízgala) – Nash, Zajíc, J. Říha, Zelingr, Lakos, P. Hořava – Jágr (A), Plekanec, Zikmund – Redlich, Vampola (A), J. Strnad (C) – Melka, Machač, Svedlund – Hajný, T. Kaut, Š. Bláha – Jelínek. Hosté: Kacetl (25. Klouček) – Eklund, Holland, Mikuš, Schaus, Budík, Porseland, Nedbal – M. Kratochvil, Ihnačák, P. Sýkora (A) – Rolinek (C), Dušek, Hovorka – Machala, Poulíček (A), L. Horký – Perret, Marosz, J. Kloz. Rozhodčí Hejduk, Bejček – Brejcha, Jelínek Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 5 200 diváků

Vaše zranění vypadá až hrozivě. Můžete popsat, jak jste na tom?

„Špatně… Ne, cítím se docela dobře, hrál jsem si i s myšlenkou, že bych nastoupil. Nicméně ještě pořád mám silné krvácení z nosu, mám velký otok na oku, takže moc dobře nevidím. Asi bych nebyl klukům moc platný. (usmívá se) Musím vydržet, až to trochu splaskne.“

Existuje tedy ještě šance, že zasáhnete do baráže?

„Před koncem baráže bych nerad sděloval nějaké diagnózy, ale šance, že nastoupím, určitě je.“

Pamatujete si na moment, při kterém jste se zranil? Prý jste schytal pořádnou dělovku do obličeje…

„Myslím, že to byl kotouč. (směje se) Ani pořádně nevím. Jen vím, že jsem v ten moment dostal šílenou ránu. Bolest byla docela intenzivní, ale nebylo to nic, co by se nedalo vydržet. Naštěstí máme šikovného doktora, který mě trochu zkulturnil, zašil, srovnal nos a pak jsme jeli do nemocnice.“

Zápas s Pardubicemi jste sledoval mezi novináři. Jaká to pro vás byla zkušenost?

„Musím říct, že je velice vysilující. (směje se) Člověk je radši dole na ledě, než když na to kouká z tribuny, kde nemůže nic udělat. Obdivuji ale, jak seshora stíháte sledovat všechno dění na ledě. Na hřišti to tak nějak plyne, člověk je trochu víc v ději a vnímá i jiné věcí. Tady jsem měl trošku problém. Když dal někdo gól, tak jsem kolikrát nevěděl, kdo střílel a nahrával.“ (usmívá se)

Myslíte, že by vás bavila kariéra hokejového experta?

„Byla to zajímavá zkušenost. Takže děkuji, ale ještě rád budu dlouho bruslit na ledě.“ (směje se)

V duelu s Dynamem jste dlouho vedli 3:1, soupeř však v závěru třetí třetiny otočil, dal čtyři góly a vyhrál 5:3. Co se podle vás stalo?

„Myslím, že kluci hráli dobře, ale škoda toho závěru. Řekl bych, že Pardubice dostaly v kabině od kouče asi trošku do těla a do třetí třetiny nastoupily ve velkém nasazení. Z toho si myslím, že vytěžily góly.“

Čtyři zápasy před koncem držíte pětibodový náskok na druhém postupovém místě. Postup Kladna do extraligy je blízko, jistě si však uvědomujete, že stále není hotovo, viďte?

„Nebudu lhát, řekl bych, že každý cítí, jak jsme blízko k postupu. Čím víc se k tomu tým blíží, tak je to větší závar. Jsou to strašný nervy. Musíme jít od zápasu k zápasu. Postup lze potvrdit jedině dalšími výhrami.“

