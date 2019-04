Budějovický kouč Prospal: Celý rok se o něco snažíme, tak to teď nezahodíme | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: České Budějovice - Chomutov 1:3. Piráti nedali Motoru šanci a ještě drží naději VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 56:24. Karabáček Hosté: 08:39. Štich, 36:01. Flemming, 52:19. Klhůfek Sestavy Domácí: Strmeň (Kváča) – Plášil, Pýcha, Kutlák, Kachyňa, Vydarený, M. Jandus – M. Novák, Gilbert, Heřman – Beránek, Doktor, P. Novák – Šimánek, R. Přikryl, Babka – Karabáček, Dančišin, Z. Doležal. Hosté: Peters (Pavlát) – Flemming, Knot, Štich, Jank, L. Kovář, Blaha, Trefný – Koblasa, Sklenář, Klhůfek – Tomica, Huml, J. Stránský – A. Dlouhý, Šťovíček, Duda – Chrpa, Chlouba, T. Svoboda. Rozhodčí Hradil, Kika – Gebauer, Tošenovjan Stadion Budvar aréna

"Nechceme přijít o pověst. I když pověst se buduje delší dobu než jednu sezonu. Ale když se tady dlouhou dobu o něco snažíme, tak teď prostě nechceme celou sezonu během pár měsíců napleskat do kytek," řekl Prospal novinářům po utkání s Chomutovem, které Motor prohrál 1:3.

Dodal, že nepočítá s tím, že by v posledních zápasech nasadil do hry výrazně vyšší počet juniorů. Podle něj baráž dokončí především ti, kteří se celou sezonu o postup do nejvyšší soutěže snažili.

"Junioři s námi trénují, můžu přemýšlet o tom, že by mohli hrát. Ale nějakým způsobem jsme se dostali až sem, ti kluci si to vybojovali, aby mohli hrát v baráži. A to, že nám očividně něco chybí, a že nejsme tam, kde potřebujeme být, tak jen kvůli tomu tam na pár zápasů nedáme mladý kluky, aby se s tím prali oni," řekl českobudějovický trenér.

Na dotaz, co nejvíce podle něj Jihočechům v baráži chybělo, přímo neodpověděl. "To teď tady nebudu říkat, to není pro vás," řekl Prospal.

Z V VP PP P Skóre B 1. Pardubice 8 7 0 0 1 33:12 21 2. Kladno 8 5 0 0 3 20:20 15 3. Chomutov 8 3 0 1 4 15:25 10 4. Č. Budějovice 8 0 1 0 7 13:24 2

