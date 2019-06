Neuvirth vážně uvažuje o Spartě! Tam bych určitě chtěl, přiznal | iSport.cz

Česká mafie u Flyers se rozpadá. Obránce Radka Gudase klub vyměnil do Washingtonu, brankář Michal Neuvirth nedostal nabídku na prodloužení kontraktu. V týmu zůstává jen útočník Jakub Voráček. „S někým se skamarádíte a druhý den vás vymění. Taky jsem si tím prošel. Jste jen zboží, obchodují s vámi. Gudyho trejd nikdo nečekal. Byl dost v šoku. Ale pak se mu to rozleželo v hlavě a je spokojený. Polepšil si,“ míní rodák z Ústí nad Labem.

Co víte o své budoucnosti?

„Nevím nic. (úsměv) Uvidí se během příštích čtrnácti dnů. Vůbec z toho nejsem nervózní. Prioritou je NHL, ale když to nevyjde, nic se neděje.“

Byla šance zůstat v Philadelphii?

„Ne. Klub mi řekl, že se mnou dál nepočítá. Vyměnil se management, tušil jsem to už dřív. V NHL je velká konkurence. Všichni chtějí hrát v nejlepší lize na světě. Na mou situaci měla samozřejmě značný vliv zranění. Ale ničeho nelituju. Teď jsem zdravý a čekám na agenta, jestli mě třeba nepozve některý klub na kemp, abych mohl zabojovat o místo. V tom případě bychom letěli s Gudym (Radkem Gudasem) koncem července trénovat do Quebeku.“

Z branky vás vystrnadil mladík Carter Hart. Co na něj říkáte?

„Je dobrej, fakt šikovnej. Takový gólman se rodí jednou za dvacet let. Chytání je hlavně o hlavě. Teprve teď se uvidí, jak bude zvládat tlak. Když začínáte, nemáte co ztratit. Ty nervy potom, to je o něčem úplně jiném. Neskutečný příběh je i Binnington ze St. Louis. By ve správný čas na správném místě. Je to výborný gólman.“

Už přemýšlíte o návratu do Evropy?

„Určitě je to varianta. Mám rodinu, dvě malé děti. Takže bych šel asi domů. V Americe jsem byl od osmnácti, za třináct let jsem se nacestoval dost. V první řadě půjde o rodinné rozhodnutí. Sezona v Evropě začíná už za čtyři týdny, takže se připravuju. Jsem v tréninku u „Háši“ Hamršmída v Praze a moc si to pochvaluju.“

Můžete jít do Sparty?

„Jsem sparťan. Kdybych se vrátil, tak určitě bych chtěl tam. Hrát zrovna za Spartu je velká čest. Mám tam nějakou historii, vychovala mě pro velký hokej. Jsem od ní pozvaný 22. července na led. Nevím, které české kluby shání gólmany. Nemám moc přehled.“

KHL by nepřipadala v úvahu?

„Něco jsem z Ruska měl, ale nemám zapotřebí tam chodit. Určitě je zajímavé Švýcarsko. Jen neumím německy. I česká extraliga má svoji kvalitu. Švédsko, Finsko nebo Česko, to podle mě vyjde hokejově nastejno.“