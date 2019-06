Bukarts míří do Vítkovic. V klubu věří, že pomůže při přesilovkách | iSport.cz

"Už na začátku přestupového období jsme avizovali, že kádr není zcela hotový a že pracujeme na získání produktivního hráče pro klíčové momenty. Roberts Bukarts je typologicky hráčem, který tyto parametry splňuje," řekl oficiálním stránkám vítkovického klubu generální manažer a hlavní trenér Jakub Petr.

"Umí si vytvořit šanci, umí dobře zakončit, v minulých sezonách i naposledy na mistrovství světa ukázal, že by mohl být tolik potřebným článkem do našich přesilových her," doplnil Petr.

Bukarts si v uplynulé sezoně v 51 zápasech včetně play off připsal 26 bodů za sedm branek a 19 asistencí. Celkem má bývalá opora Zlína a účastník sedmi mistrovství světa na kontě v české extralize 154 bodů (70+84).

Před Bukartsem už posílili Vítkovice další útočníci Dominik Lakatoš z Liberce, Erik Němec ze Znojma a Nicolas Werbik ze Zlína, obránci David Kvasnička z Plzně a Martin Bodák z Kootenay z WHL a brankář Miroslav Svoboda z Dornbirnu.