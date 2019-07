Kundrátek se znovu vrací do Třince. Doufá v pokračování výherní pohody | iSport.cz

Kundrátek v minulé sezoně vystřídal tři kluby. Začal v Kunlunu v KHL, pak odehrál 6 zápasů v Třinci (1+1), poté odešel do Davosu. Přišel tím o mistrovské oslavy. „Bylo to rozhodnutí, kterého lituji i nelituji, ale takový je prostě hokej,“ řekl obránce pro klubový web. „To se bohužel stává i v normálním životě, že nám někdy rozhodnutí nevyjdou tak, jak jsme si představovali. Ale jsem rád, že kluci vyhráli titul, moc jsem jim to přál. Doufám, že si to užili a že budeme ve výherní pohodě pokračovat i nadále.“

Davosu Kundrátek pomohl k záchraně v nejvyšší švýcarské soutěži. V základní části a bojích o udržení odehrál 19 zápasů (1+3). „Jsem rád, že se k nám Tomáš vrátil,“ těší Jana Peterka, sportovního ředitele klubu. „Je to kvalitní obránce, který má spoustu zkušeností ze zahraničí i reprezentace a věřím, že nám v sezóně pomůže.“

Přerovský rodák hrál v Třinci do osmnácti let, pak odešel do zámoří. V draftu si jej vybrali New York Rangers z 90. pozice. V NHL odehrál 30 zápasů (1+6) za Washington, v ruské KHL pak nastupoval za Dinamo Riga, Slovan Bratislava, Novgorod a Kunlun. Hrál na mistrovství světa (2016 a 2017), Světovém poháru (2016) i na olympijských hrách v Pchjongčchangu.