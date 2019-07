Jágr hraje poprvé v přípravě, začíná 30. profi sezonu! A proč věří Réwayovi? | iSport.cz

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:31. Doudera, 35:46. Helt Hosté: 07:10. Machač, 31:36. O'Donell Sestavy Domácí: Janus (Honzík) – Kubát, Říha, Šesták, Doudera, Jánošík, Ščotka – Lukeš, Bečvář, Válek – Trávníček (C), Havelka, Jurčík – Gerhát, Myšák, Petružálek (A) – Helt. Hosté: Brízgala (Jiroušek) – Kehar, Veber, Zajíc, Zelinger, Zich, Müller – O'Donell, Stach, Jágr (C) – Redlich, Machač (A), Kalaj – Š. Bláha, Kaut, Hajný – O. Bláha, Filipi, Kružík- Rozhodčí Petružálek, Zubzanda – Votrubec, Gerát. Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky

Na konci března vychutnávalo Kladno návrat mezi elitu. Po pěti letech. Po skvěle zvládnuté baráži. Už v tu dobu ale Jaromír Jágr krotil euforii a říkal: „Mám plnou hlavu starostí s tím, abychom se pořádně nachystali na extraligu.“

Dneska odstartoval seriál přípravných duelů. A Jágr je u toho. V prvním útoku vedle Davida Stacha, jenž naposledy hrál v Plzni, a kanadského útočníka Brendana O´Donnella, který v 27 letech poprvé nakoukne do Česka.

Do akce zatím nezasáhne Martin Réway. Slovenský útočník se včera v Kladně poprvé objevil na tréninku, právě v dresu Rytířů se pokusí o restart zvadlé kariéry. A v jednom si může být jistý: pokud bude makat, bude mít zastání přímo u slavné osmašedesátky.

„Chci být ten, kdo mu dá další šanci. Záleží jenom na něm, jestli ji využije, nebo ne. Věřím, že lidé by neměli dostávat jenom jednu, dvě, nebo tři šance. Ale klidně i deset. A my jsme tady od toho,“ tvrdí kladenský majitel.

Kolem slovenského klučiny, jenž po báječných výkonech v roli teenagera sešel, kolovala v posledních letech spousta pochyb. Padala slova jako flamendr nebo ten, kdo hokeji nedával všechno. Brzdily ho i problémy se srdcem.

Voráček i Pastrňák si pochvalovali spolupráci s Jágrem. Chválili i fanoušky

Jágr ale minulost neřeší. „Nejsme tady od toho, abychom někoho soudili. Abych řekl pravdu, ani nás to nezajímá. Neděláme závěry podle toho, co slyšíme jinde. Jsme rádi, že je tady. Věříme, že nám pomůže. Záleží jenom na něm,“ dodal klubový šéf.

Ze slov slovenského útočníka, jenž se narodil v Praze, se dá vycítit, jak si šance váží. „I kvůli Kladnu a panu Jágrovi udělám maximum, aby to vyšlo,“ říkal včera.

Do zápasu se zatím nezapojí. Nejdříve musí pořádně natrénovat. Ani Jágr na něj nespěchá. „Abych řekl pravdu, já mám času dost. I kdyby to mělo být v únoru… Důležité je, aby se on cítil dobře,“ uvedl nejproduktivnější Evropan v historii NHL po pondělním tréninku.

Už dnes se zapojil do akce. Ve 47 letech. Startuje příprava na extraligu. Vrhá se do své třicáté profesionální sezony... V ročníku 1990/91 začal v Pittsburghu v proslulé NHL. Tentokrát to bude v dresu mateřského klubu.

