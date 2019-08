Mertl se staronovým parťákem zničili Kladno: Na Gulaše jsem se moc těšil | iSport.cz

V obnovené premiéře s Milanem Gulašem jste v přípravě společně zničili Kladno s Jaromírem Jágrem v sestavě poměrem 8:2. Mohl byste si vůbec přát lepší start?

„Proti Kladnu nám to tam padalo hned od začátku. Klapalo to týmově i naší lajně. Bylo to výborný. Kladno přitom nehrálo špatně. Mělo hodně šancí, dobře nám ale zachytal gólman. Musím ho pochválit.“

Řekl byste, že vám hra se staronovým parťákem klapala od prvního okamžiku, nebo jste se museli chvíli hledat?

„Občas jsme se hledali. (usmívá se) Ale sedlo nám to krásně už ve druhém střídání, kdy jsme dali gól. To z nás hned spadla nervozita. Samozřejmě ještě to nebyl mistrák, ale ulevilo se nám, když to takhle klapalo. Věřím, že se nám bude hrát čím dál líp.“

Předpokládám, že jste se na první zápase s Gulašem nemohl dočkat, viďte?

„No to si pište. Těšil jsem se moc. Doufám, že nám to půjde dál podobně jako proti Kladnu.“

Příští týden Plzni začíná Liga mistrů. Ulevilo se vám před startem soutěže, že s plzeňským kapitánem dokážete na ledě opět řádit?

„Trenéři už nám říkali, že zápas s Kladnem bude taková prověrka před Ligou mistrů. Jsem rád, že se nám povedla. Věřím, že jsme týmově dobře připravení.“

Jak se těšíte na Champions Hockey League, ve které se střetneme s finskou Hämeenlinnou, dánským Rungstedem a švýcarským Zugem?

„Hrozně se těšíme. Je to kvalitní soutěž, ve které chceme uspět.“

Ve švýcarském celku proti vám nastoupí Jan Kovář, donedávna hráč Plzně. Pro tým to bude jistě pikantní soupeř, viďte?

„Určitě. Kdykoliv hrajeme proti mužstvům s českými hráči, tak je to něco speciálního, obzvláště v případě Honzy Kováře. Válel za Plzně v minulé sezoně, tak to bude zajímavé. Rozhodně se moc těšíme.“