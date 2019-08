Nazlobený kapitán Kladna po výprasku: Nesmíme být pohodlní! | iSport.cz

Pět zápasů, jediný bod. Skóre? 11:27. Kladenská bilance v přípravě s extraligovými týmy je mizerná. Zvlášť setkání se silnou Plzní, která nastoupila v téměř ideální sestavě, byl střet s realitou. „Každý musí začít sám u sebe!“ vykládal kapitán Strnad. Za ním na reklamní tabuli byly ještě zaschnuté cákance od šampaňského. To se v dubnu slavil postup. Ovšem teď zpátky do reality…

Z kabiny jste dlouho nevycházel. Takže v kabině zněl důrazný proslov? Museli jste si to vyříkat?

„Určitě. Tenhle zápas jsme nemohli nechat bez povšimnutí. Dost nám to otevřelo oči, co nás čeká v extralize. Každý by si měl sáhnout do svého svědomí. Začít sám u sebe. U svého přístupu. v tréninku, aby to přenesl do hry. Je to o osobní disciplíně, jak kdo chce makat na sobě. Když to nebudeme dělat v tréninku, tak se to neobjeví.“

Byli jste až moc lehkovážní?

„Neměli jsme to moc v hlavách, o co jde. Byli jsme uvolnění, pořád to byla zábava. Ale ono to tak není.“

Takže jsou výsledky v přípravě velké varování?

„Určitě ano. Každý tuší, že to nebude nic jednoduchého. Extraliga a první liga, to je rozdíl. Možná je to dobře, že to přišlo teď. Že se na to můžeme připravit. Víme, co nás čeká. Ale musíme každý sám u sebe. Příprava nám ukázala, je to super srovnání. Nám nezbývá nic jinýho, než se z toho poučit. Soustředit se na to. Pracovat každý den. Každý trénink. Potom se může dostavit nějaké zlepšení. Ale nemyslím si, že to bude hned.“

Jaký je největší rozdíl mezi baráží, kterou jste zvládli? A současnou přípravou?

„V baráži byla euforie. Člověk je rozjetý z play off. Hladový. Tady začínáte od nuly, víte, že je strašák toho, že se rovnou padá v extralize dolů. Je to jiné. Musíte se chytnout ze dna, v baráži jste rozjetý. Přechod je jednodušší. Tady to musíme nastartovat hned na začátku.“

Jaromír Jágr po minulém utkání říkal, že nepanikaří, týmu věří. Stále to platí?

„Je hezké tohle slyšet. Ale v podvědomí člověk nesmí mít, že se uspokojí tím, že mu nic nehrozí. Tak to vůbec není. Přesně v tomhle duchu jsme si to i řekli. Že to takhle dál nepůjde, abychom byli všichni pohodlní.“

Zrazuje vás i produktivita, že?

„My do soupeře bušíme, snažíme se vytvořit nějaký tlak. Ale pak z toho jeden nebo dva hráči vypadnou, a to už se v extralize těžko nahrazuje. Protože v ní jsou hráči na jiné úrovni. Dokážou to potrestat. Vypadá to přitom jednoduše.“

Říká se, že taková facka by mohla pomoct. Může to tak být?

„Doufejme v to. Ale nebudeme se spoléhat na to, co se říká. Je to o tvrdé práci.“

Je hlavně třeba změnit přístup?

„Musíme přinutit hlavu trénovat na sto procent. Ne na osmdesát, protože potom se to v zápase projeví.“

Mrzí vás to o to víc, že drtivá porážka s Plzní byl poslední domácí zápas před extraligou?

„Doufám, že jsme tím fanoušky nevyplašili. Můžu slíbit, že do toho půjdeme po hlavě. Budeme se o to rvát, aby to tak nevypadalo. Věřím, že lidi budou chodit dál.“