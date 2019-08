Vítkovice představily nové dresy: Zdobí je jednoduchost i rytíř Vítek | iSport.cz

„Říká se, že v jednoduchosti je síla, proto padlo rozhodnutí pro novou sezonu udělat dvě sady dresů v čistě modro-bílé variantě, v co možná nejvíce možné míře,“ říká vítkovický PR Zdeněk Janiurek. „Proto jsme také sáhli k jednobarevné variantě loga na dresech, což ale neznamená, že by došlo ke změně oficiálního klubového loga, to v žádném případě. Věříme, že se podoba nových dresů bude našim věrným fanouškům líbit.“

Místo se našlo i na oblíbený klubový symbol - rytíře Vítka. Je na průkrčníku, který je nově s atraktivním šňerováním. Po dvou letech Ostravané upouštějí od třetí alternativní sady dresů, které byly v červené barvě. „Červené se jako historické třetí barvy našeho klubu nezříkáme, jen jsme se po dvou letech rozhodli pro změnu.“

Barevně sladěná je i většina sponzorských log partnerů. „Máme radost, že se vedení klubu podařilo s většinou našich partnerů, jejichž loga jsou na dresu, domluvit použití variant, které našemu záměru vyhovují,“ líčí Janiurek. „Na druhé straně respektujeme, že ne všichni naši partneři, kteří svá loga na dresu mají, disponují variantou loga v modré nebo bílé variantě a tudíž ne všechna loga mohou být jen modrá nebo bílá. Stejné je to u celoextraligových partnerů, kteří mají garantovaný prostor na dresech všech extraligových týmů. I tak ale věříme, že dres působí vkusně, atraktivně.“