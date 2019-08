Sparta ladí formu, smázla i Boleslav. Ostrý start, funěl novic Ďaloga | iSport.cz

Jaký byl váš první zápas za Spartu?

„Fuuu… Hodně náročný. Podívejte se na mě, jak ze mě lije pot. Od mistrovství světa to byl můj první ostrý start, zpočátku to bylo hodně znát. Nějakou dobu bude trvat, než nohy pořádně rozjezdím. Boleslav nás každopádně prověřila výborně. Hrálo se tvrdě do těla, mělo to svižné tempo.“

Kde jste se do teď připravoval?

„Doma ve Zvoleně se svým kondičním trenérem. Byli tam i Andrej Sekera a další kluci z NHL. Věřím, že připravený jsem dobře.“

Angažmá na Slovensku ve hře nebylo?

„Vůbec. Naše liga se zvedá, teď se do ní navíc vrátil Slovan. Kvalitou jde nahoru, ale na českou ligu ani náhodou nemá. Byl by to pro mě velký krok zpátky.“

Zatím jste se ve Spartě dohodl na měsíčním kontraktu. Jak k tomu došlu a co zamýšlíte dál?

„Budeme to všechno řešit s vedením klubu. Můj cíl byl zůstat ve Švédsku, kde jsem strávil poslední rok. Ta soutěž mě nadchla, mám pocit, že mému stylu vyloženě sedí. Je tam ale problém s daněmi, moc klubů teď cizince nemá, dost jich tam půjde až za pár měsíců. Uvidíme, jestli se to bude týkat i mě. Měl jsem nějaké nabídky z KHL, tu jsem si už ale vyzkoušel a vůbec mě nelákala.“

S týmem Mory jste ale sestoupili.

„Bohužel ano, tým jsme ale měli opravdu dobrý. Dokázali jsme porážet ty nejlepší mančafty, ale pak jsme ztráceli s těmi slabšími. Popravdě nechápu, že vedení se nesnažilo něco změnit. Možná by pomohla výměna trenéra, nevím. Každopádně mě ten výsledek strašně mrzí.“

Je ve hře, že v Praze zůstanete celou sezonu?

„Možné to je, ale nechci nic slibovat. Pokud to tak dopadne, určitě nebudu zklamaný. Já mám Spartu opravdu rád, jsem v ní jako doma. I když jsem byl pryč, sledoval jsem její výsledky, zajímalo mě, jak se jí daří.“

Do klubu jste se vrátil po roce, změnilo se v něm něco?

„Přišlo nové vedení, zlepšila se atmosféra. Loni jsem tu nebyl, takže to hodnotit nemůžu. Před tím to ale úplně dobré nebylo.“

Jaký máte první dojem z kouče Uweho Kruppa?

„Skvělý! Vážně skvělý. Je to velký profík, s hráči umí perfektně komunikovat. Věřím, že si budeme rozumět.“