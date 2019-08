Šéfka Sparty exkluzivně: o plánech, nadšení z Tona i Brošově konci | iSport.cz

Vstoupí do dveří a místnost se rozjasní. Pohled zpříma do očí, suverénní vystupování, chování na úrovni. Povídá o změně v atmosféře uvnitř Sparty, ambicích klubu i své minulosti. Slova často prokládá úsměvem. „Celý můj život je úzce spjatý s hokejem,“ připomíná Barbora Snopková Haberová. Kdo by od ní čekal, že bude nejistá z toho, že se ocitla v čele domácího hokejového gigantu, ve světě, jemuž dominují velcí kluci, toho brzy vyvede z omylu.

Když si vybavíte okamžik, kdy vám tuhle funkci nabídli, co se ve vás odehrávalo?

„Zavládlo nadšení. Nabídku jsem dostala víceméně pár týdnů před tím, než jsem do funkce nastoupila. Pro mě to bylo velice rychlé. Dřív jsem sice pracovala v jiných sférách, nicméně v hokejovém prostředí se pohybuji celý život, působila a působí v něm moje rodina. Takže jsem měla velkou radost.“

Váš dědeček mimo jiné trénoval a šéfoval plzeňskému klubu, otec byl dlouholetým ligovým rozhodčím. Váš manžel Jan Snopek začínal právě ve Spartě, i když nejvyšší soutěž za ni nehrál. Nyní působí taky v Plzni. Jaká byla jejich reakce, že jdete zrovna do Sparty?

(usměje se) „Velmi pozitivní. I moje rodina vnímá Spartu jako ohromně silnou značku. A že manžel je odchovancem Sparty… Pořád jsou v klubu lidé, kteří ho znají od časů, kdy byl ještě malý kluk.“

Patří k vám i buldoček Ivan, jednou je s vámi na Spartě, jindy v Plzni. Ale tam už prý do kanceláří nesmí. Není to kvůli tomu, kam jste nastoupila?

(směje se) „Ne, i když tam to Martin Straka zakázal. Ale na Spartě může všude. Nejsem sama, kdo si do práce vodí psa. Ve Spartě se nás najde víc.“

Společnost BPA, která je marketingovým partnerem českého svazu a extraligy, vede Jana Obermajerová. Vy jste se na klubové úrovni stala v tak vysokém postavení možná první dámou Evropy. Pohybujete se mezi samými muži. Jak to vypadá, když přijedete na zasedání klubové asociace? Zjihnou? Zpozorní?

„O tom to ale není… Dřív jsem pracovala v úzkém vedení České pošty a tam jsem byla také jediná žena. Celý život se pohybuji mezi samými chlapy a vůbec mi to nevadí. Myslím, že si pozici umím vydobýt sama.“

Kdo je Barbora Snopková Haberová? Narodila se v roce 1980 v Plzni:

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.

Manažerské zkušenosti sbírala jako členka nejužšího vedení České pošty a místopředsedkyně správní rady Nadace České pošty.

Ve skupině Kaprain, která Spartu vlastní, působí od roku 2018.

Pochází z hokejové rodiny – její dědeček je legenda plzeňského hokeje Zdeněk Haber, otec Ivo Haber je dlouholetý extraligový rozhodčí.

Manžel Jan Snopek hrál 13 sezon extraligu, v roce 2005 získal mistrovský titul s Pardubicemi, působil například ve Švédsku a Finsku, nyní je kondičním trenérem Plzně. změny ve Spartě

majitel Karel Pražák

generální ředitelka Barbora Snopková Haberová

sportovní ředitel Petr Ton

sportovní manažer Jaroslav Hlinka

finanční ředitel Lukáš Madecki

Když jste nabídku zvažovala, radila jste se s někým?

„Ono to fakt bylo tak strašně rychlé… Poradila jsem se samozřejmě s manželem, protože jsme spolu skoro sedmnáct let a žijeme stále hokejový život, tedy od sezony k sezoně, dovolená až po ní, žádné hory, které máme jinak oba rádi. Pro nás to bylo docela velké rozhodnutí. Takže v tom životě budeme pokračovat.“

Nosíte si práci domů? Svěřujete se svému muži, co se ve Spartě děje?

„No, to je právě strašně vtipné, protože my jsme celou jeho aktivní kariéru hokej skoro neprobírali, chtěl si od něj odpočinout. Teď když jsme doma, občas něco začnu řešit. A tak Honza nedávno přišel a povídá: Hele, já už se fakt nechci bavit o hokeji. Takže se to snažím maximálně respektovat.“

Doprovázela jste ho převážnou část kariéry, měla jste nástup do hokeje i díky tomu jednodušší?

„Určitě to pomohlo. Honza začínal v Karlových Varech, hrál za Slavii, ale to bylo ještě před tím, než jsme se potkali. Seznámili jsme se, když působil ve Znojmě, pak byl v Pardubicích, Českých Budějovicích, potom odešel do Finska. Žili jsme hokejový život. Ale úplně nejblíž jsem se k hokeji dostala, když byl děda prezidentem klubu v Plzni. Celou tu dobu jsem chodila na zimák.“

A do kotle?

„To ne. Ale můj vstup do Sparty usnadnilo i to, že znám velice dobře třeba Pepu Řezníčka (dnes šéf extraligy), zná mě odmalička, taky Tomáše Krále (prezident svazu). Víceméně cokoli bylo potřeba, snažili si mi pomoct a radili: Teď ještě musíte udělat tohle a tohle. Pro mě to bylo tím jednodušší, že jsem mohla zvednout telefon a zeptat se. A pokud jde o Honzovu kariéru, tam byly nejvýznamnější Pardubice. Když jsem se ve Spartě byla klukům poprvé představit v kabině, řekla jsem jim, že pro mě byl za celou kariéru hokejové manželky nejlepší generální manažer Zbyněk Kusý.