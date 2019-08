Hrbas před Boleslaví řešil návrat do Vítkovic: Byly první volbou... | iSport.cz

Jaké jsou vaše první dojmy po premiérovém zápase za Mladou Boleslav?

„Byl to pro mě první zápas zhruba po půl roce, takže to nebylo úplně lehký. Nějakou dobu mi asi ještě potrvá, než se dostanu do zápasového tempa. Zbývá sice už jen jeden přípravný zápas, ale myslím, že to bude do začátku ligy dobrý. Myslím, že zápas se Spartou měl vysoké tempo, o to horší to bylo pro mě, protože jsem do toho naskočil takhle zostra. Na druhou stranu je určitě lepší, když jsem do toho skočil po hlavě, už to bude jenom lepší. Škoda jen toho výsledku.“

Osobně jste se tedy ještě necítil na ledě úplně optimálně, je to tak?

„Myslím si, že nikdo z týmu včetně mě před zápasem nečekal, že budu při prvním startu hrát stejně jako v půlce sezony. Pomalinku jsem se do toho snažil dostávat. Jsem si jistý, že do startu extraligy budu v pohodě.“

Do zápasu jste nastoupil vedle ostříleného beka Martina Ševce. Jak se vám s ním hrálo?

„Jo, bylo to v pohodě. Se Švíckem (Martin Ševc) se známe nějakou dobu. Je hodně zkušený, strávil dlouhou dobu v zahraničí, má za sebou spoustu zápasů. Hrálo se mi s ním dobře.“

Myslíte, že byste spolu v sezoně mohli vytvořit obrannou dvojici?

„Pokud zůstaneme spolu, tak to rozhodně nebude na škodu. Umíme si vyhovět. Mluvíme na sebe na ledě, což je důležité. Samozřejmě to byl první zápas, nemůžeme čekat, že to bude hned všechno super, ale myslím, že to bude jenom dobře, když vydržíme vedle sebe.“

První start jste absolvoval proti vašemu bývalému klubu. Mají pro vás zápasy se Spartou stále speciální nádech?

„Už to není takové, jako když jsem přestupoval do Vítkovic, protože hned druhý den jsem hrál proti nim. Už je to nějaká doba, ale znám tam hodně kluků. Zápasy se Spartou ale pro mě budou určitě vždycky něčím speciálním. Ne každý za ní hrál. Mně se to poštěstilo. Vzpomínky mám dobré, ale už to neprožívám tak intenzivně.“

Přitom před vaším přestupem do Mladé Boleslavi se hodně mluvilo tom, že byste znovu mohl obléknout rudý dres. K tomu byly ve hře i Vítkovice. Proč vlastně nevyšel ani jeden comeback?

„S oběma týmy jsem jednal, hlavně s Vítkovicemi, ale nakonec to dopadlo tak, že jsem v Boleslavi. Na detaily byste se musel zeptat agenta, který jednání především řešil. Mohu ale potvrdit, že když jsem se chystal vracet, tak mojí první volbou byly Vítkovice. Nicméně to nevyšlo a jsem v Bolce, za což jsem moc šťastný. Budu dělat všechno pro to, abych pomohl týmu.“

Ve Vítkovicích byla v poslední době velmi ožehavým tématem situace v kabině a přestupy. Na vlastní žádost skončil kapitán Rostislav Olesz, vedle toho se návratu do týmu nedočkal Vladimír Svačina, který se prý nevešel do rozpočtu. Sledoval jste toto dění?

„Určitě jsem to zaznamenal. Vítkovice sleduji od chvíle, kdy jsem odtud odešel do Ruska. Pořád jsem v obraze. V Ostravě jsem to měl rád, mám tam spoustu přátel, i proto mě mrzí, že návrat nevyšel, ať už z jakéhokoliv důvodu. Každopádně o situaci vím.“

Olesz svůj konec v klubu odůvodnil tím, že si nerozuměl s trenérem Jakubem Petrem. Co si o tom myslíte?

„Mám svůj názor na věc, ale nechci to takhle říkat do novin. Myslím si, že toto téma bych si měl nechat pro sebe, nebo by mělo zůstat v kabině, kde byli kluci. Názor na to mám a myslím, že je správný. Toť vše k otázce.“

Proč právě klub z města automobilů je vaší novou adresou?

„Jednal jsem s více týmy, ale… (přemýšlí) Prostě jsem si plácl s Boleslaví. Věřím, že jsme s agentem zvolili pro mě nejlepší volbu do budoucna, protože jsem si říkal, že nebude úplně dobré jít do nějakého našlapaného kádru. Chtěl jsem jít někam, kde bych dostával více prostoru a odkud bych se mohl vrátit do reprezentace. Doufám, že v Boleslavi je to pro mě investice do budoucna.“

Řešil jste před dohodou s Bruslaři prioritně nabídky ze zahraničí?

„Určitě, ale i po podpisu v Mladé Boleslavi je pro mě cílem zahraničí. Chci hrát venku. Jsem si jistý, že když hodně pomůžu týmu a mužstvu se bude dařit, tak někde venku skončím.“

Kdyby tedy v průběhu sezony přišlo lákavé laso ze zahraničí, chopil byste se toho?

„Teď je moc brzo na takové úvahy. Samozřejmě záleží na tom, jak začneme sezonu. Podle výsledků se bude všechno vyvíjet. Kdyby přišla nějaká hodně zajímavá nabídka, tak bych to určitě řešil. Rozhodně to ale neznamená, že hned odejdu do zahraničí, když jsem nyní podepsal v Boleslavi. Teď myslím jenom na Boleslav, jsem tady rád a kluci jsou super. Hlavně chci, aby se dařilo týmu.“