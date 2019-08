Lakatoš nechápe Vykoukala: Není král planety, aby si tohle mohl dovolit | iSport.cz

Konflikt v Prostějově nechtěl rozebírat. Dominik Lakatoš, který je po tátovi poloviční Rom, podobných incidentů už zažil hromady. Naposledy v posledním semifinále v Brně ještě s Libercem. Za rasistické pokřiky tehdy Kometa platila 30 tisíc korun. Vykoukalovo vyjádření pro Prostějovský deník ho ale nadzvedlo.

„Ten kluk tam jezdí, celý zápas provokuje a otravuje. Provokuje i fanoušky – a ti mu to pak vrátili,“ říkal Vykoukal. „To by si spíš měli interně vyřešit v klubu, že takhle se hráč prostě nemá chovat. Když už se takhle chová celý zápas, potom už to měli udržet a těch 57 sekund dohrát. Že odešli, to je spíš ostuda pro ně než pro nás.“

Co tedy, Dominiku, říkáte na to, co se dělo v Prostějově?

„Zápas byl v uvozovkách přátelský. Co nechápu, je trenér Vykoukal. Nehoráznost, že si za to můžu sám.“

Provokoval jste?

„Já si nejsem vědomý, že bych jezdil a pokřikoval na lidi. Jestli na hráče, to je moje věc, nebo týmová věc. Prohrávali jsme, potřebovali jsme se jim dostat pod kůži, nebyli pak v komfortní zóně. Mým gólem to asi vyvrcholilo.“

Vykoukalův názor vás překvapil?

„Má větší zkušenosti než já, to mu nikdo nebere, ale pozastavuju se nad jeho lidskostí. Jestli mu tohle přijde v pořádku? Člověk nemůže za to, jak se narodí, to přece neovlivníte. Není král planety, aby si tohle mohl dovolit. Nevím, z jaké pozice si myslí, že může tohle říct.“

Co jste říkal na reakci vítkovického týmu a odchodu do kabin?

„Tohle byla věc! Já to tak neprožívám, potkávám se s tím často, skoro odmala. Někdy to urazí, někdy se zasmějete. Jak se k tomu postavil tým, trenéři a kluci, toho si strašně vážím. Bomba. Ukázali jsme, jak jsme soudržní a držíme za jeden provaz. Paráda.“