Vrbata překvapil: Návrat Hořavy? Není to vyloučené. Odkryl i svou vizi | iSport.cz

V lednu jste přišel v rozběhlé sezoně, nyní jste si tým už tak nějak mohl připravit. Budete cítit větší zodpovědnost?

„Samozřejmě. Teď kádr vypadá tak, jak jsme chtěli nebo jak jsem chtěl já ve spolupráci s Nedem (Václavem Nedorostem) a trenéry. Ale zase s nějakými mantinely, jaký je rozpočet, jaký byl trh s hráči. Ale určitě, s tou funkcí k tomu nějaká zodpovědnost patří.“

Takže bude při zápasech panovat větší nervozita?

„To nevím. Zase je potřeba říct, že ty výkony musí podávat hráči na ledě. My tady ze sky boxu už nic nevymyslíme. (usměje se) Během léta jsme tomu dali péči, jakou jsme pro hráče mohli udělat. Přivedli jsme kondičního trenéra, fyzioterapeuty, prostě servis pro ně. Teď už bude na nich, aby hráli. Ale určitě, teď za to máme zodpovědnost my, nebo hlavně já a to k tomu patří.“

Jak moc vás mrzí konec trenéra Miloslava Hořavy?

„Samozřejmě mě to mrzí. On byl jedním z důvodů, proč jsem do toho v lednu šel. Viděl jsem, co Miloš, Radim (Rulík) a Patýz (Pavel Patera) s týmem udělali, jaké nastavili prostředí, náročnost. Rozumím jeho důvodům. Nějakým způsobem jsme dál v kontaktu, on je v kontaktu i s klukama. Kluci navázali na práci, kterou společně rozjeli v říjnu, když nastoupili. Určitě mě mrzí, že tady není každý den. Ale říkám, nějaké věci spolu konzultujeme, jsme dál v kontaktu, ale teď je to na Patýzovi s Radimem.“

Takže existuje varianta, že by se Hořava ještě mohl vrátit?

„Myslím, že to není úplně vyloučený. Všichni znáte Miloše… (směje se) Až bude připravenej, tak my se tomu určitě bránit nebudeme.“

Jaká je vize pro vaší první kompletní sezonu ve funkci?

„Musí se rozdělit áčko, kde je tlak na výsledek, každý týden budeme chtít vyhrávat a bodovat, držet se v tabulce co nejvýš. Věříme, že kluci, které jsme přivedli, jsou nejlepší, co jsme v podmínkách, ve kterých pracujeme, mohli v současné době přivést. Musíme brát na ohled, že někdo už měl smlouvu podepsanou, trh hráčů, rozpočet na hráče. Takže když se tohle zkombinuje, tak věříme, že tohle je nejlepší, co jsme mohli dát dohromady. Ale samozřejmě se uvidí až podle výsledků. Je to nikdy nekončící proces. Člověk musí reagovat na to, jaké jsou výsledky, jestli jsou nějaká zranění. Doufáme, že se nám budou vyhýbat a že se to potvrdí výsledky. A pak je druhá věc – mládež, kde je to běh na delší trať. Tam zase úplně tlak na výsledky nechceme. Chceme hráče rozvíjet a pracovat s nimi, přivádět je do velkého hokeje.“

Cítíte, že vaše jméno klub posílilo? Že hráči přicházejí i kvůli vám?

„To nedokážu posoudit. Já těm klukům můžu vždycky říct nějakou svoji představu, kde by měli být finanční prostředky. Pak je to rozhodnutí na nich, jestli moje jméno hraje nějakou roli, nebo ne. Myslím, že by to měla být vize klubu a nemělo by to být navázané na jednoho člověka. Protože když ten člověk skončí, tak neskončí celý klub. Snažím se o to, abychom tady nastavili nějaký systém jak u áčka, tak u mládeže. Ať z toho potom kdokoliv osobně vypadne, tak aby se navázalo na program nebo na to, co je nastavené.“

Máte v případě áčka nějaký konkrétní cíl nebo přání pro nadcházející sezonu?

„Jak už jsem říkal, aby se vyhýbala klukům zranění, abychom hráli v sestavě, v jaké chceme. To už je bohužel narušené tím, že je zraněný David Cienciala. Zase na druhou stranu je to šance pro další kluky, je tam dost mladých, kteří letos dostávají šanci. Doufejme, že toho někdo z nich využije. A cíl? Nechci říkat nějaké umístění v tabulce. Spíš aby tým měl vzestupnou tendenci. Aby výkony byly znát a výkonnost nějakým způsobem stoupala. Že v říjnu budeme lepší, než jsme byli v září, v listopadu lepší než v říjnu. Když se tohle bude dít, tak se to podle mě i objeví v tabulce, že budeme hrát tam, kde si všichni přejeme.“